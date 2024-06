Ilaria Salis è a Monza. Il padre: “Esco di scena”. Ma prima annuncia il nuovo obiettivo: far cancellare l’accusa

Ilaria Salis è arrivata intorno alle 19.15 a Monza, dove abitano i genitori, che sono andati a prenderla in Ungheria ieri, quando è stata liberata, dopo l’elezione al Parlamento europeo con Avs. La 39enne, detenuta per 16 mesi in carcere e per venti giorni ai domiciliari a Budapest, era in auto con i genitori. Dall’interno del veicolo ha accennato un sorriso, di fronte ai tanti giornalisti che affollavano l’ingresso di casa.

Ilaria Salis è a Monza, il padre annuncia: “Ora esco di scena”

“Adesso do le dimissioni non solo da portavoce di mia figlia, ma anche da candidato conto terzi”, ha detto il padre, Roberto Salis. “A questo punto esco completamente di scena e da ora in avanti tutti i giornalisti si possono rivolgere all’ufficio stampa di Avs”, ha proseguito, chiarendo che comunque la figlia non avrebbe parlato con la stampa perché “è stravolta, deve fare una doccia e rilassarsi un attimo. Non esce oggi”.

Il nuovo obiettivo: “Fare in modo che venga cancellata l’accusa”

“È finito un incubo”, ha aggiunto Roberto Salis, aggiungendo che “rimangono da mettere a posto ancora alcune cose perché il processo è stato sospeso”. “Dobbiamo fare in modo che venga cancellata l’accusa per cui Ilaria ritiene di essere innocente”, ha annunciato, spiegando che “ci saranno certamente delle strategie” contro la scelta della magistratura ungherese che ha fatto sapere di voler chiedere la revoca dell’immunità parlamentare.