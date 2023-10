Case occupate, sfregio totale: a Fuori dal coro l’abusivo si gode la vista sul Colosseo. Ira social su Gualtieri (video)

Case occupate, ora lo sfregio è totale. E arriva proprio dal cuore della capitale. La vergogna delle occupazioni abusive non conosce remore e limiti, ma i caso denunciati ieri dal servizio di Natascha Farinelli per Fuori dal coro su Rete 4, eleva all’ennesima potenza scandalo e indignazione. Sì, perché stavolta parliamo di una dimora situata all’interno di una delle ville storiche più belle e scenografiche di Roma. E di una casa con vista sul Colosseo: in entrambi i casi, spazi abitativi situati in luoghi prestigiosi e presidiati a costo zero. O quasi…

Case occupate, lo sfregio totale in onda a “Fuori dal coro”

Il servizio andato in onda nella puntata di ieri del programma d’approfondimento condotto da Mario Giordano, e che da anni ormai conduce una battaglia mediatico sul cancro delle occupazioni abusive che nel frattempo ha diffuso le sue ramificazioni in lungo e in largo per il Belpaese, nel fare il punto sulla situazione ha mostrato l’ultima iperbolica sterzata: e dagli inquilini morosi a danno di sventurati proprietari – scippati di un bene da inquilini inadempienti e inamovibili. Oltre che resi impotenti da leggi e burocrazia che, su una situazione ormai incistata, si fanno beffa di ufficiali giudiziari e intimo di sfratto – si è passati ora allo sfregio totale.

Case occupate, gli ultimi casi eclatanti a Roma

Uno sfregio che, appunto, l’inviata di Fuori dal coro ha registrato su telecamera e mandato in onda, in tutto il suo inquietante rimando di risvolti. «Vi piacerebbe vivere in una casetta all’interno di una delle ville storiche più belle di Roma? Oppure in un appartamento vista Colosseo? Non ve la potete permettere? Fate come loro”, esordisce la giornalista Mediaset che mostra due esempi di abusivismo totale nella capitale. E al danno, si aggiunge appunto anche la beffa dei commenti dell’inquilino che vive nella casetta, prima appannaggio del custode della storica villa romana.

L’inquilino abusivo nella dimora dell’ex custode di una storica villa romana

Il quale spiega: «Ci sono i pro e i contro signora; ci sono i cittadini che vengono a frequentare la villa che non sono tutti educati». Ma poco importa, la convenienza resta. Tanto che al telefono una voce ribadisce: «Noi siamo dentro e resteremo dentro». Una dichiarazione che, a parole, conferma i fatti. Ossia, che le frecce all’arco dei contribuenti sono spuntate. E che nel tempo e nella pratica quotidiana, norme e sentenze – sempre meno incisive e in grado di tutelare diritti e istanze – lasciano ormai il tempo che trovano…

L’occupante di una casa con vista sul Colosseo a costo zero

E non è ancora tutto. Già, perché tra inquadrature di scorci mozzafiato e di angoli capitolini di impareggiabile bellezza, la telecamera cambia inquadratura e spunta pure la casa con vista sul Colosseo. E in primo piano, la figura di un uomo, un extracomunitario, che va incontro alla giornalista sull’uscio, che chiede: «Quanto può pagare per vivere qui dentro?». «Se tu me lo chiedi, io ti do un euro», è l’emblematica risposta. Beffarda, quindi, anche la conclusione del servizio: «Non ve la potete permettere? Non vi preoccupate, fate come loro»…

Il popolo social si scatena: e c’è il sindaco Gualtieri nel mirino

Neanche a dirlo, una volta pubblicato l’estratto video del programma sulla pagina Twitter di Fuori dal Coro il popolo social si è scatenato. «Gualtieri è troppo occupato nell’installazione delle telecamere per la nuova ztl! Non può perdere tempo con queste caz***e». E un altro aggiunge, sconfortato: «Veramente assurdo tutto questo… In Italia la legge veramente è fatta rispettare col ….». E un terzo, solo per citarne alcuni, ha commentato: Ognuno può fare quello che vuole. Non c’è legge che venga fatta rispettare». Come replicare a verità di fatto? L’unica risposta che viene in mente è davvero quella suggerita dall’inviata Mediaset in conclusione di servizio. E la storia continua, alla prossima puntata…