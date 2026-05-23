Flotilla, “l’accoglienza” della Spagna agli attivisti: manganellati dalla polizia. La sinistra italiana parlerà di Ice di Sanchez? (video)

Foto: X / Rtve (23 maggio 2026)

I veri democratici

Gli scontri si sono verificati all'interno dell'aeroporto di Bilbao: dopo alcuni momenti di tensione, i flottiglieri sono stati bloccati a terra e ammanettati. Nei Paesi Baschi i nazionalisti governano con i socialisti

Scontri all’aeroporto di Bilbao tra gli attivisti baschi della Flotilla, appena rientrati dalla Turchia, e la polizia regionale dell’Ertzaintza. Il bilancio finale è stato di quattro persone arrestate, due flottiglieri e due sostenitori, con l’accusa di grave disobbedienza, resistenza e aggressione alle autorità.

Gli attivisti della Flotilla manganellati all’aeroporto di Bilbao

Secondo quanto ricostruito, le tensioni si sono verificati quando alcuni membri della Flotilla basca hanno bloccato il passaggio a un gate. La polizia è intervenuta per riportare l’ordine e sono esplosi gli incidenti che hanno coinvolto anche i sostenitori degli attivisti, i quali avrebbero scavalcato le balaustre di sicurezza.

La denuncia: «Ci stanno trattando come animali»

Dalle immagini riprese dai numerosi media presenti in aeroporto, si vedono gli agenti di polizia in gruppo bloccare e tenere a terra gli attivisti, ammanettarli e usare anche i manganelli. «Ci stanno trattando come fossimo animali», dice un ragazzo intervistato da una tv spagnola.

«Oggi, gli attivisti baschi della Flottiglia per la Palestina sono stati selvaggiamente aggrediti dalla Ertzaintza del Pnv all’aeroporto di Bilbao. Arrivavano dopo essere stati sequestrati, umiliati e torturati dai genocidi di Israele. Le immagini stanno facendo il giro del mondo», ha scritto X lo scrittore spagnolo e sostenitore della causa palestinese Fonsi Loaiza.

Nei Paesi Baschi i nazionalisti alleati con i socialisti di Sanchez

Il Pnv è il partito nazionalista basco, storicamente alla guida dell’Autonomia insieme ad altri partiti di sinistra e spesso con i socialisti. Circostanza, quest’ultima, in essere anche ora. Vale a dire che «la polizia del Pnv», come la definisce Laoiza, è in realtà la polizia del Pnv e della declinazione basca del Psoe, il partito del premier Pedro Sanchez, che esprime diversi membri dell’esecutivo regionale.

La sinistra italiana, che ha elevato l’«amico Pedro» e il suo governo a modello di come dovrebbero essere un leader e un governo autenticamente democratici, parlerà di Ice di Sanchez?