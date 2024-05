Inviato di Striscia insegue le borseggiatrici alla stazione di Milano: la vigilanza ferma lui anziché le ladre

Dal “Mondo al contrario”, titolo del libro di successo del generale Vannacci alla “Milano al contrario” del sindaco Sala: a denunciare l’ultimo paradosso della giunta più “accogliona” e lassista d’Italia è stato quanto accaduto all’inviato di Striscia la notizia.

La Milano al contrario di Sala: fermato l’inviato di Striscia, libere le borseggiatrici

Come riporta la celeberrima trasmissione di Canale 5 “una collaboratrice di Valerio Staffelli, impegnata nella realizzazione di un servizio sui borseggi alla stazione Centrale di Milano, nonostante avesse regolare biglietto è stata bloccata ai varchi d’ingresso ai binari dal personale di sicurezza delle Ferrovie, impedendo di fatto al tg satirico di proseguire l’inchiesta sui furti nei treni”.

Come se non bastasse quando lo stesso Valerio Staffelli, inviato di punta di Striscia, è intervenuto per far notare alla security che la sua collaboratrice è stata bloccata, uno di loro gli ha risposto: «Li buttiamo fuori noi. Lei fa solo show». Il risultato? Secondo quanto ricostruisce la trasmissione di Antonio Ricci, “nel frattempo le borseggiatrici passavano tranquillamente e senza titolo di viaggio dai tornelli di uscita, posti proprio lì accanto”.

Da alcuni anni, le borseggiatrici che “esercitano” nel centro di Milano hanno spostato il loro campo di azione anche all’interno della stazione centrale, la polizia le ha pizzicate davanti ai treni. L’obbiettivo sono i passeggeri che aspettano il loro treno, distratti dai tabelloni e dalla confusione che c’è sempre in quella zona.