Borseggiatrici scatenate a Milano: schiaffi e sputi a Staffelli e agli operatori di Striscia (video)

Nuovo episodio della “battaglia” che Valerio Staffelli e le sue ragazze deterrente stanno portando avanti per contrastare la dilagante presenza di borseggiatrici nella metropolitana e nel centro di Milano. “Le borseggiatrici spostano il loro campo di azione anche all’interno della stazione centrale di Milano, la polizia le ha pizzicate davanti ai treni. L’obiettivo sono i passeggeri che aspettano il loro treno, distratti dai tabelloni e dalla confusione che c’è sempre in quella zona. State attenti e avvisate amici e parenti”. Così l’inviato di Striscia sul suo profilo Social.

Dopo aver ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini esasperati e raccolto la testimonianza di Cristina Irrera, tiktoker 23enne picchiata in metropolitana perché aveva tentato di impedire uno scippo ai danni di un signore, l’inviato del tg satirico torna sul campo con la sua squadra di ragazze deterrente. Individua quella che – secondo molte segnalazioni – sarebbe la borseggiatrice più violenta. Che, infatti, si conferma tale: appena smascherata, colpisce con schiaffi, calci e sputi le ragazze, i cameramen e pure Staffelli, che tentava di fare da scudo ai suoi collaboratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Staffelli (@valerio_staffelli)

Dopo aver documentato, nei precedenti servizi, quanto le ladre non si siano fermate durante tutta l’estate, l’inviato del tg satirico ha deciso di schierare nuovamente la sua squadra di ragazze munite di pettorine che mettono in guardia i cittadini dal pericolo dei borseggi. La scena si ripete ormai sistematicamente, come documentato dal tg satirico: una volta smascherate le ladre tentano la fuga tra insulti e spintoni alla troupe. Sfondano addirittura l’ingresso di un ufficio della Polizia di Stato, da cui pretendevano asilo, ma rimediando invece l’ennesima denuncia. Ma per il sindaco di Milano, Beppe Sala, la città è sicura: basta dare un’occhiata alle denunce quotidiane su Tik Tok e su Instagram per rendersi conto che Sala è molto distratto su quello che accade nella sua città.