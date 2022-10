“Striscia la Notizia” nel campo rom di Milano: ecco che cosa succede, una vergogna (video)

Auto bruciate a due passi dal mercato ortofrutticolo più grande d’Italia. Striscia la Notizia si occupa del campo rom di via Bonfadini a Milano, un triangolo di cinquemila metri quadrati, situato nella periferia sud della città, tra il passante ferroviario e l’ortomercato, che è diventato una “fortezza inespugnabile”. «Doveva essere un’area di sosta attrezzata per roulotte, ma in pochi anni le famiglie si sono allacciate abusivamente alla rete fognaria, all’acqua e all’elettricità e ora la maggior parte delle costruzioni abusive sono state condonate per stato di necessità», racconta l’inviata del tg satirico.

Striscia nel campo rom a Milano

L’unico accesso è un sottopassaggio, il che rende il campo una fortezza inespugnabile. «Non andate dentro, sono ubriachi – è l’avviso delle sentinelle del campo all’inviata di Striscia e alla sua troupe – se vai dentro il tuo lavoro è prendere gli schiaffi». Lungo la strada che porta al campo si vedono moltissime auto accatastate e incendiate. «Ci sono macchine bruciate e fatte a pezzi dappertutto, con pericolose esalazioni a pochi metri dal mercato di frutta e verdura più grande d’Italia». L’inviata del tg satirico ne ha contate ventidue.

La maggior parte delle auto sono Fiat 500

«Qua nessuno ha visto niente – ha dichiarato l’inviata – la maggior parte sono Fiat 500. Ma come mai sono smontate e incendiate? Forse per rendere illeggibile il numero di telaio? Si tratterà di auto rubate?». La conferma arriva una volta entrata nel campo, dove trova subito una macchina a cui è stato dato fuoco: la targa è ancora integra e facendo una ricerca risulta essere collegata a una denuncia per furto. «Come mai le istituzioni fanno finta di non vedere?», è la domanda dell’inviata di Striscia. (GUARDA IL VIDEO)