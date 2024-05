Centri sociali aggrediscono militanti di FI a Roma. Clima d’odio contro tutto il centrodestra (video)

“Fai schifo, sei una mer...”. Tocca anche ai militanti di Forza Italia subire attacchi e insulti dai centri sociali. E’ accaduto a Roma, zona San Paolo, dove giovani attivisti azzurri stavano facendo volantinaggio. Alcuni esponenti dei centri sociali hanno assaltato il gazebo. Dalle immagini del video si evince come gli antagonisti cercassero la rissa. Il clima intimidatorio in cui il centrodestra sta svolgendo la sua campagna elettorale è vergognoso, ignobile. Si va dai manifesti con volto a testa in giù, stile Piazzale Loreto, di Meloni e tanti altri candidati in varie città, come a Bari, ad esempio, dove un’immagine dei ragazzi di Gioventù nazionale è stata presa dai social dagli antagonisti e ri-postata rovesciata. A Milano, il bel murales dedicato a Giorgia Meloni è stato vandalizzato dopo un sol giorno.

Gli antagonisti cercano la rissa. “Senti quanto puzzi di me…”

Nel video pubblicato su X (ex Twitter) da FI si vede chiaramente un ragazzo che, dopo essersi avvicinato a un esponente di FI, annusa i suoi capelli. Poi dà una piccola spinta, e cerca la provocazione: “Sei una merda, sei uno schifo. Fai schifo. Quanto puzzi? Senti quanto puzzi di merda”. Non è un caso isolato.

LEGGI ANCHE Ancora vandalismi sui manifesti di Giorgia Meloni a Genova: volto deturpato e baffetti di Hitler

“La sinistra non è in grado di avere un libero confronto”

A Roma il clima preelettorale è intriso di odio. E’ di pochi giorni fa un fotomontaggio ignobile con l’immagine di Benito Mussolini appeso a testa in giù a Piazzale Loreto. Solo che il volto era quello del presidente Fratelli d’Italia del VI Municipio delle Torri Nicola Franco. Una “vendetta” degli antagonisti contro il presidente “colpevole” – ai loro occhi- insieme al Prefetto e al Capo della Polizia, di aver sgomberato il centro sociale occupato da decenni. Spazio che sarà ora destinato a presidio sanitario. Non solo a Roma si sono verificate aggressioni: Anna Maniscalchi, candidata leghista, è stata brutalmente aggredita e sbattuta a terra da un gruppo di persone a Prato. Gli aggressori che avevano notato i biglietti relativi alla campagna elettorale, l’hanno apostrofata quale “fascista” e scaraventata a terra. Finendo all’ospedale. I giovani di FI non hanno raccolto la provocazione. Hanno postato il video e commentato: “Violenti antidemocratici, la sinistra non è in grado di avere un libero confronto”.