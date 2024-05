Il murale di Milano (Giorgia Meloni come Marylin) sfregiato dopo un giorno. FdI: “Soliti seminatori d’odio”

All’alba del primo maggio i soliti vandali rossi hanno sfregiato il murale di Giorgia Meloni, realizzato da pochi giorni in via Montenapoleone a Milano. Lo stesso murale, di aleXsandro Palombo, ritraeva la premier in stile Marilyn Monroe in ‘Quando la moglie è in vacanza’, con slip con la bandiera dell’Europa e tatuaggio della fiamma tricolore. “È un insulto a Marilyn, ti consideri pro-vita ma lasci gli immigrati morire in mare!”, la scritta apparsa nella mattina dell’1 maggio accanto al volto di Meloni con una “X” sulla bocca.

Murale della Meloni sfregiato e lo slogan delirante: “Lasci morire i migranti in mare”

“È surreale come nella nostra città, in pieno centro, sia possibile deturpare opere artistiche con scritte denigratorie e con offese personali rivolte alla Presidente del Consiglio a cui va la nostra totale solidarietà” così l’europarlamentare di FdI Carlo Fidanza e il consigliere comunale Francesco Rocca hanno criticato lo sfregio fatto da “seminatori d’odio” al murale di aleXandro Palombo che ritrae la premier nei panni di Marylin. Si tratta, secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, di “atti intollerabili che dovrebbero avere la condanna unanime degli esponenti politici e della Giunta Sala”.

“Le opere di aleXandro Palombo sono famose nel mondo e – sono convinti – non sarà certo qualche individuo che ha un concetto di democrazia a senso unico a fermare la diffusione artistica”.

Foti: “Non ci intimidiscono”

“Ancora una volta i repressi seminatori d’odio escono alla scoperto – commenta Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – Con il solito vile fare, deturpano con scritte infamanti il murales realizzato a Milano dall’artista Alexsandro Palombo, dedicato a Giorgia Meloni. Per quanto, vandalizzando l’opera con una X sulle labbra di Giorgia Meloni, cerchino di intimidirci e zittirci, diamo loro una notizia: non ce la farete mai, né voi né i vostri occulti protettori che si rifugiano nel silenzio, anziché condannare, come sarebbe logico, l’ennesima manifestazione di bieca intolleranza e di radicato odio, preludio di efferatezze e barbarie di un passato buio che non vorremmo rivivere”.

Montaruli: “Prepotenze intollerabili, non indietreggiamo”

“Condanna unanime per il vile sfregio al murales dedicato a Meloni a Milano dall’artista Palombo. Non è più il tempo di tollerare queste angherie e prepotenze”, dice Augusta Montaruli. “Forse il governo del fare – dice la vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – disturba qualcuno nel suo lavorare per l’interesse dell’Italia e degli italiani, non indietreggiando di un millimetro dinanzi alle minacce di quel substrato di facinorosi che pensa di intimidirci. Lo scandiamo con chiarezza: non ci fermerete”.