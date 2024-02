Il piano Caivano procede a ritmo serrato, inaugurato l’asilo nido comunale. Chi lo dice a De Luca?

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione dell’asilo nido comunale di Caivano alla presenza di numerose famiglie che, con i loro bambini, hanno potuto visitare la struttura e informarsi sui servizi offerti. Era un punto strategico del piano straordinario voluto dal governo Meloni. Dunque il progetto procede a ritmo serrato.

Inaugurato l’asilo comunale a Caivano: tassello strategico del piano Meloni

L’apertura dell’asilo, prevista dal piano straordinario per Caivano, approvato a dicembre scorso dall’esecutico, rientra nella più ampia strategia che la struttura commissariale guidata da Fabio Ciciliano sta via via implementando. Quello di oggi è un bel sabato 24 febbraio per tante famiglie del luogo: è un nuovo traguardo raggiunto dalla struttura nata poco meno di sei mesi fa come elemento fondante dell’attività del governo. Sul Secolo d’Italia in questi mesi abbiamo seguito passo passo i lavori di riqualificazione di un territorio martoriato da criminalità e degrado. Dall’inaugurazione del parco giochi alla presenza dei ministri Abodi e Mantovano; all’apertura dei cantieri nell’ex centro Delphinia. Ora l’inaugurazione dell’asilo rappresenta un altro tassello fondamentale. Il governo ha promesso e ha lavorato, portando risultati concreti. Chi lo dice a De Luca?

Caivano, Ciciliano: “L’asilo un’opportunità per le famiglie di Caivano e dei centri limitrofi”

Al governatore in piazza a Roma a manifestare e ad insultare (cosa che sta continuanso a fare, nonostante i moniti di Matterella) è andato di traverso quel “lavorate” pronunciato dalla premier. Eppure i fatti dimostrano che quando un governo lavora per un risultato che ritiene urgente i risultati si ottengono. Ricordiamo che il governatore della Campania aveva sbeffeggiato il piano straordinario del governo. Per lui l’esecutivo “sta troppo a Caivano” aveva detto, parlando di “passerelle”. Un giudizio che alla luce di quanto accaduto in questi giorni si commenta da solo. “L’asilo rappresenta un’opportunità per tutte le famiglie di Caivano, e degli altri comuni limitrofi. Ed è un importante investimento per il futuro di queste comunità. Sono molto felice che siamo riusciti in poco tempo a aprire una struttura che, sebbene fosse stata completata nel 2019, non era mai stata resa disponibile”. È quanto dichiara Fabio Ciciliano.

In poche ore tanti iscritti all’asilo nido di Caivano appena inaugurato

“In poche ore dall’ apertura sono stati più di trenta i bambini iscritti: questo dimostra quanto fosse necessario intervenire immediatamente nella realizzazione di quest’opera. Far crescere i bambini in un ambiente sicuro e stimolante e contemporaneamente offrire ai genitori un ulteriore porto sicuro è un notevole aiuto al welfare familiare e alla crescita economica del territorio. Ringrazio l’azienda consortile A.C.C.C. N19 e il Comune di Caivano per il prezioso contributo”.