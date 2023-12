Caivano, inaugurato il parco giochi. Il governo: “Lo dedichiamo a Fortuna e Antonio. Lo Stato c’è” (video)

Lo stridio delle rotelle degli skate che guizzano sulla pista, il pallone da calcio che s’infila nella rete e quello da basket che va a canestro dopo un arcobaleno da tre. E poi le risate e le urla di gioia di decine e decine di bambini. Eccoli i nuovi suoni che stanno riempiendo Caivano. Lì dove la luce comincia ad accendersi. Il governo Meloni ha mantenuto la promessa di far rinascere un territorio preda del degrado e della violenza. Caivano s’Illumina di riflesso della bellezza dello sport. Un nuovo spazio dove condividere, crescere, imparare il rispetto e la socialità. Oltre 1300 metri quadri con un’area giochi per bambini da 0 a 8 anni. E poi uno skate park, una campo da calcetto e uno da basket 3vs3. Eccolo il primo playground – il parco giochi inaugurato alla presenza dei ragazzi delle scuole di Caivano, di alcuni atleti del Napoli Basket e dell’Asd Napoli Skateboarding. L’area sportiva al centro del parco verde di Caivano, primo atto del progetto “Illumina” di Sport e Salute.

Caivano, nasce l’impianto ludico-sportivo: giornata storica, il governo c’è

A fare i primi tiri a canestro sono stati il Ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano; il Commissario straordinario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano e l’amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A, Diego Nepi Molineris. La cerimonia si è chiusa con la benedizione di Don Maurizio Patriciello che ha ricordato Antonio Giglio e Fortuna Loffredo i due bambini uccisi nel palazzo di fronte alla nuova area sportiva. Le due direttrici su cui muoversi sono lo Sport e la Cultura. (Il video)

Mantovano: “La politica esiste e non è dannosa”

“Questo dimostra che c’è la politica e non è una cosa che non serve a nulla o addirittura dannosa. Il 31 di agosto qui è venuto il presidente del Consiglio. Ed è stata una decisione di tutto il governo di affrontare i problemi di questo territorio. E farlo con un modulo che viene continuamente aggiornato, ha detto Mantovano, a margine dell’inaugurazione dell’area ludico-sportiva. “Mi è capitato in un’altra esperienza di governo di affrontare emergenze territoriali dettate da forti presenze criminali. La differenza con il passato è che non ci si limita al pur importante e decisivo contrasto della presenza criminale e del suo radicamento. Ma si punta ad un intervento a 360 gradi che oltre a sradicare le piante cattive e mette nel terreno quelle buone e le cura e le fa crescere.“ Io spero – ha aggiunto il sottosegretario- che ci sia collaborazione da parte di tutte le istituzioni senza polemiche”.

Abodi e Mantovano. “Parco Verde intitolato a Fortuna e Antonio”

Questo impianto ha un significato molto importante perché non solo sarà aperto a tutti i ragazzi, ma soprattutto perché ripristinerà l’umanità che si è perduta nel tempo. Mantovano e Abodi hanno confermato l’intenzione del governo di intitolare il Parco Verde ai piccoli Antonio e Fortuna: due dei bambini che hanno subito violenze nell’area del comune napoletano. “La realizzazione di questa area è un impegno che il governo ha rispettato, e la cosa più importante è il breve tempo trascorso dalla promessa fatta”, ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Caivano, i lavori termineranno il 31 maggio 2024

Mantovano ha poi annunciato che il piano straordinario di interventi e riqualificazione del territorio sarà sottoposta al Consiglio dei Ministri non la settimana prossima ma quella successiva ancora”. Abodi ha specificato che il governo e Caivano guardano avanti. Per questo l’impianto che non sia chiamerà più Delphinia come l’area era tristemente nota alle cronache. I tempi dell’attuazione sono ottimali, con una settimana di anticipo sono stati affidati i lavori. “E quindi viene affidato il cantiere alla ditta che si occuperà di svolgere i lavori come da cronoprogramma e da progetto che si concluderà entro il 31 di maggio prossimo.

Foti: “Caivano rinasce grazie al governo che mantiene la parola”

“Caivano rinasce grazie a un governo che mantiene la parola con i suoi cittadini. Sono un tuffo al cuore le immagini del centro sportivo rinnovato e inaugurato: dove prima c’era degrado e criminalità, ora sorge una struttura per far divertire centinaia di persone, più o meno giovani, all’insegna della sicurezza e della legalità. Il governo Meloni, come promesso, non abbandona il popolo italiano. E le testimonianze con video e foto che arrivano da Caivano ne sono la prova”. Le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.