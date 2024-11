Corvetto, la banlieu di Milano, FdI chiede un sopralluogo della commissione periferie: lassismo e buonismo non sono risposte

Dopo la notte di guerriglia urbana e i disordini successivi al quartiere Corvetto di Milano seguiti alla morte del pregiudicato egiziano Ramy Elgaml con cassonetti bruciati, lancio di bottiglie e proteste contro le forze dell’ordine orchestrate tra anarchici e immigrati, il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato e la vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, fanno sapere che «Fratelli d’Italia chiede che la Commissione Periferie della Camera effettui un sopralluogo nel quartiere Corvetto di Milano, al centro delle cronache di questi giorni.

«È evidente – sottolineano – che quanto sta accadendo sia il risultato di una serie di gravi errori nella gestione delle periferie, che richiedono interventi immediati. Poiché la Commissione ha avviato un percorso di confronto con le aree in difficoltà delle città metropolitane, riteniamo prioritario estendere questo confronto anche alla città di Milano. È un dato di fatto che né il lassismo in cui la città è sprofondata, né le azioni buoniste dell’ultimo momento, possano rappresentare una soluzione al degrado ormai incancrenito e degenerato. Se le responsabilità sono ormai evidenti a tutti, tranne che al sindaco Sala, abbiamo il dovere di unire le forze presenti in Commissione per proporre soluzioni efficaci. Confidiamo, quindi, che la nostra richiesta venga valutata e accolta al più presto».

(Italpress)