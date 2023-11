Caivano, apre il cantiere per la rinascita dell’ex centro Delphinia. Fazzolari “Lo Stato funziona” (video)

A Caivano “non solo lo Stato c’è, ma c’è uno Stato che funziona”. Le parole di Giovanbattista Fazzolari sugellano delle immagini fondamentali per la riqualificazione del territorio al quale il governo si sta dedicando anima e corpo. Il video che pubblichiamo testimonia il momento esatto in cui viene smantellato il primo pezzo dell’insegna dell’ex centro sportivo Delphinia. Tristemente noto per essere il luogo dello stupro delle due bambine di 10 e 12 anni. Vandalizzato, degradato e poi abbandonato da anni, ora rinasce. Inizia il riscatto. Lo smantellamento di quanto sopravviveva della struttura è opera di due militari del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta. Sono pertanto iniziate ufficialmente le attività di cantierizzazione per la riqualificazione della struttura. Si concluderanno entro la primavera del 2024, con la consegna di un nuovo centro sportivo e di spazi di aggregazione per famiglie, giovani e anziani del quartiere. Il governo mantiene le promesse.

Caivano, Fazzolari. “Lo Stato c’è e funziona: siamo in anticipo sui tempi”

Il sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo, erano presenti in questo particolare momento che segna la raffigurazione plastica di una rinascita. Un nuovo inizio territoriale, morale e culturale. Assieme a lui erano presenti il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il Commissario straordinario di governo per Caivano, Fabio Ciciliano e il presidente e l’amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. “Non solo lo Stato c’è, ma c’è uno Stato che funziona – sottolinea Fazzolari- . Il messaggio credo sia fortissimo: non solo siamo in anticipo su un cronoprogramma che tutti ritenevano molto difficile da rispettare. Ma il segnale ancora più forte di legalità che stiamo dando è che non conviene sfidare questo governo, non conviene sfidare lo Stato. Se qualcuno crede di intimorire o sfidare lo Stato si ritrova davanti uno Stato ancora più determinato a portare a termine gli impegni che ha preso. Quindi – conclude a coronamento di una bella giornata- oggi la soddisfazione è doppia”.