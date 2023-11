Per De Luca il governo sta troppo a Caivano. La replica è durissima: “Tu vai a bere il caffè” (video)

Le battute di Vincenzo De Luca non fanno ridere da tempo, le dichiarazioni politiche, al contrario, deprimo molto. Il concorso “la sai l’ultima di De Luca” fa registrare un suo tentativo umoristico su un tema drammatico, il degrado del Parco Verde di Caivano, dove il governatore aveva fatto una passerella rapida, qualche tempo fa, per poi rientrare sul suo palco politico da cabaret.

Oggi però accusa il governo, incredibile ma vero, di essere troppo presente a Caivano. Il suo è un delirio politico vero e proprio. “Registriamo un passaggio continuo di ministri del Governo a Caivano, quindi abbiamo trovato una soluzione per accogliere i pellegrini del Governo. Abbiamo deciso di installare a Caivano una tenda della protezione civile così li ospitiamo quando vengono in pellegrinaggio”, ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a un convegno organizzato dall’Acen, prendendo spunto dal caso del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sceso dal Frecciarossa alla stazione di Ciampino per recarsi a portare la testimonianza dello Stato, e non a prendere un caffé, nella martoriata zona di Caivano.

De Luca fa il comico su Caivano, il governo lo zittisce

“Era diretto a un parco realizzato dai carabinieri – ha aggiunto De Luca – ma cosa c’entra Lollobrigida con i carabinieri? Comunque esprimiamo solidarietà al Governo delle cerimonie e abbiamo deciso di installare due tende della protezione civile per ospitare tutti quelli che vengono in gita scolastica, tutti i ministri che immagino saranno qui fino alle elezioni europee e poi scompariranno, come erano scomparsi prima. Fatela finita e rispettate la dignità di Caivano, che non sapete neanche dov’è. Dove eravate in questi anni e decenni?”, ha concluso De Luca. E lui dov’era? Meglio non indagare.

Parole in libertà, alle quali esponenti del governo e della maggioranza replicano duramente, con una nota di tutti gli esponenti finora in visita nel comune nell’hinterland napoletano: “Caro presidente De Luca, Caivano non si aiuta con un caffè propagandistico. Caivano conoscerà finalmente dopo oltre quaranta anni una stagione in cui la bellezza prevarrà sulla bruttezza. E ciò avverrà nonostante il suo atteggiamento menefreghista. E di questo oltre che agli elettori dovrà rendere conto anche alla sua coscienza”. A firmare la stoccata al governatore campano Matteo Piantedosi, Adolfo Urso, Francesco Lollobrigida, Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Paolo Zangrillo, Andrea Abodi, Alessandra Locatelli, Alfredo Mantovano, Maria Teresa Bellucci, Pina Castiello, Isabella Rauti e Claudio Barbaro.

Il prossimo è il ministro della Giustizia Nordio

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sarà il prossimo, alla faccia di De Luca: interverrà mercoledì 29 novembre alla Giornata della Legalità organizzata dal Liceo Braucci di Caivano, in collaborazione con il Ministero della Giustizia. L’evento si terrà presso l’auditorium dell’I.C. ‘Don Milani’ e avrà inizio alle 10.30. A seguire, alle 13.30, il Ministro Nordio si recherà al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa per la cerimonia di inaugurazione di tre nuove aule per le udienze penali.

Il video del governatore che andò a Caivano a prendere il caffé