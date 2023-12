Dopo la resa di massa, altri milizani di Hamas si consegnano. Halevi (Idf): il loro sistema a Gaza si sta smantellando

Probabilmente quelle immagini di miliziani di Hamas che si consegnano ai militari delle forze israeliane e che, seminudi, bendati e accovacciati in terra con le mani legate dietro la schiena, è stato solo il primo atto. L’incipit di una resa che per quanto non si annunci né immediata, né rapida, sta comunque cominciando a prendere forma, almeno secondo quelle che sono le ultime notizie dall’infuocato fronte della Striscia di Gaza dove – segnala l’Adnkronos – l’esercito israeliano sta iniziando a vedere lo smantellamento del fronte dei miliziani palestinesi nella loro enclave sotto assedio.

Idf, Hamas si sta smantellando a Gaza: Halevi incita le truppe israeliane con la resa di numerosi militanti

A sostenerlo, secondo quanto riferisce The Times of Israel, è il capo di Stato maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, nel corso delle sue dichiarazioni alle truppe nel sud di Israele. «Vedo i risultati ogni giorno. Ogni giorno vediamo sempre più terroristi uccisi. Sempre più terroristi feriti. E molti terroristi si stanno arrendendo negli ultimi giorni. Un segno dello smantellamento del sistema di Hamas; un segno che dobbiamo spingere di più», sottolinea Halevi ai soldati israeliani.

Solo ieri le immagini, virali sui social, della resa di massa dei combattenti di Hamas

Proprio oggi è stato diffuso dalla stampa israeliana un video, che sembra essere stato fatto nel Nord di Gaza, in cui si vede un presunto militante di Hamas che consegna un fucile d’assalto alle forze israeliane mentre decine di uomini palestinesi svestiti si arrendono a Tsahal. Non solo. Proprio all’inizio di questa settimana erano circolate immagini sui social media che mostravano dozzine di uomini detenuti dai militari dell’Idf. Il portavoce dell’esercito ha poi detto che stava interrogando tutti coloro che si erano arresi dopo i combattimenti, per verificare la loro appartenenza al gruppo terroristico e individuarne azioni e ruolo.

I miliziani si consegnano: un segnale che i terroristi stanno perdendo forza e terreno?

«Controlliamo chi è connesso ad Hamas e chi no. Teniamo detenuti tutti e li interroghiamo», ha spiegato ieri il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, dopo che le foto e i video della cattura, circolati in Rete, sono diventati virali. Se la loro affiliazione a Hamas fosse confermata, sarebbe un segnale che i terroristi stanno perdendo forza e terreno. E non solo sul campo. Ma anche nelle stesse fila interne dell’organizzazione terroristica. E oggi, che la resa continua, l’ipotesi sembra avvalorarsi ulteriormente.