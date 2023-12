L’ultimo scempio di Hamas: armi nascoste nei giocattoli dei bimbi e botte ai civili per depredare gli aiuti umanitari (video)

Armi nascoste nei giocattoli dei bambini e botte ai civili per saccheggiare le forniture degli aiuti umanitari: Israele accusa Hamas. Denunce che l’Idf ha sostenuto con tanto di video e filmati postati sui social. Immagini che mostrano innanzitutto armi ad alta precisione nascoste in peluche e zaini delle Nazioni Unite in una scuola di Gaza.

Israele: Hamas ha nascosto armi ad alta precisione in peluche e borse Unrwa in una scuola di Gaza

L’orrore nascosto in meandri inimmaginabili, nei luoghi più innocenti che si possano immaginare: i giocattoli dei bambini… E allora: un fucile di precisione e munizioni nascosti in un grande orso di peluche sono stati ritrovati dai militari della 551 Brigata dei paracadutisti israeliani mentre perquisivano una scuola della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti delle Forze di difesa israeliane, secondo cui le truppe hanno trovato altre armi nascoste – in una sorta di beffa al quadrato – in borse con il logo dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

L’accusa di Israele: ecco come Hamas mette a rischio la vita dei bambini

E non è ancora tutto. Come riferisce il Tgcom24, dopo il ritrovamento di un grande orsacchiotto di peluche in una scuola contenente «fucili di precisione e munizioni». E di «armi nascoste nelle aule» dei bambini, mimetizzate in alcune in borse dell’Unrwa, secondo il portavoce militare che ha fornito anche dei video a riprova dello sconcertante rinvenimento, «Hamas – ha aggiunto – “utilizza i giochi dei piccoli per nascondere armi, mettendo deliberatamente a rischio i bambini di Gaza”».

Israelis placed teddy bears to remind the world of the 137 hostages still held by terrorists in Gaza. Hamas hid sniper rifles and ammunition inside a teddy bear. Can you see the difference between the two? pic.twitter.com/zmxV6UEh3r — Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2023

Come quando alla prima evacuazione da Gaza…

Non sono neppure soltanto le vite dei bambini, quelle che Hamas metterebbe a rischio. Come segnala sempre il sito citato, l’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra terroristi di Hamas mentre saccheggiano a Gaza rifornimenti destinati ai civili. Un filmato diffuso sul suo account X dal portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee registra una testimonianza drammatica che rinnova con veemenza le accuse mosse già nei mesi scorsi contro Hamas di sfruttare i civili palestinesi in funzione della propaganda bellica. Per non parlare dell’accusa diretta secondo cui, in occasione della prima evacuazione di Gaza ad ottobre, Israele accusò i miliziani di Hamas di «tentare di impedire ai palestinesi di evacuare la zona, mandando loro messaggi o bloccandoli». E di «usare persino i bambini rapiti come scudi umani».

La denuncia nei video dell’Idf: membri di Hamas sottraggono aiuti ai civili di Gaza

Una scia di orrore e di terrore su cui si inserisce oggi l’ultima denuncia rilanciata via social da Adraee, precisando che i video sono stati girati dall’Idf, ma senza riferire a quando risalgano le immagini. Immagini su cui viene detto: «Quelle che riveliamo oggi provano la distanza fra gli uomini di Hamas e i residenti della Striscia di Gaza. Con membri di Hamas che picchiano cittadini di Gaza nel quartiere di Shujaiya e saccheggiano borse di forniture umanitarie portate nella Striscia di Gaza»…