A terra, testa bassa e mani dietro la schiena: le immagini della resa dei militanti di Hamas all’Idf virali sul web (video)

Bloccati. Neutralizzati. A testa bassa e con le mani legate dietro la schiena. Allineati in terra, come prigionieri di guerra, e poi caricati sulle camionette dell’esercito israeliano. Decine e decine di «sospetti terroristi» di Hamas, che si siano consegnati o che siano stati catturati, ora sono comunque in stato di arresto e vengono interrogati dall’esercito e dall’intelligence israeliana. Tutto accade nella Striscia di Gaza, in una data drammaticamente simbolica: il 7 dicembre. Il giorno che segna una tragica ricorrenza, quella dei due mesi dal brutale attacco contro Israele che ha lasciato sul terreno 1200 morti: il 7 ottobre.

Decine di militanti di Hamas si arrendono alle forze israeliane

A 63 giorni dall’inizio della guerra in Medio Oriente, e a poche ore dalla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che aprirà i battenti a breve, in seguito a una richiesta straordinaria del Segretario generale Antonio Guterres per votare una risoluzione messa a punto dagli Emirati arabi uniti con la richiesta di un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, diversi filmati girati a Gaza e caricati sui social media nelle ultime ore mostrano come le Forze di difesa israeliane abbiano radunato dozzine di palestinesi in strada e a bordo dei camion. Secondo quanto riportato dai media ebraici sarebbero possibili sospetti di Hamas che si sono arresi alle truppe israeliane a Jabaliya e in altre aree del Paese.

Hamas, le immagini della cattura diventano subito virali sui social

Commentando la notizia, il portavoce militare di Israele ha detto che «l’esercito ha arrestato e interrogato centinaia di sospetti terroristi: molti di loro si sono arresi e si sono consegnati». Dall’inizio dell’operazione di terra sono stati uccisi in totale 91 soldati dello Stato ebraico. Intanto il presidente americano Joe Biden ha parlato con il premier israeliano Netanyahu per discutere degli ultimi sviluppi: «C’è urgente necessità di proteggere i civili palestinesi a Gaza». La Casa Bianca ha poi affermato che Israele e Hamas non sono vicini all’accordo su una nuova pausa umanitaria. E intanto, i filmati della resa dei miliziani di Hamas, girati a Gaza, imperversano sui social.

La resa a Gaza: miliziani di Hamas in terra, bendati e con le mani dietro la schiena

Le immagini delle ultime ore mostrano la cattura da parte dell’Idf di decine di militanti palestinesi, che secondo i media israeliani, sarebbero possibili sospetti membri di Hamas, che si sarebbero consegnati alle truppe israeliane a Jabaliya e in altre zone nell’area nord della Striscia di Gaza. I militanti catturati, perlopiù giovani, sono spogliati e in biancheria intima, bendati e con le mani legate dietro la schiena. In un filmato, si vede un gruppo di loro trasportato sul retro di un veicolo militare israeliano (sotto un video postato su Youtube dal TgLa7).