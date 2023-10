Luciana Littizzetto attacca la Meloni: “Non ha cuore”. E svela il bluff di Fazio sullo stop a Zaki

Lo stop a Patrick Zaki, in tv, da Fabio Fazio, è solo un piccolo rinvio, un bluff strategico, ma l’idolo della sinistra cha ha speso parole inaccettabili nei confronti di Israele, sposando la linea di Hamas, approderà presto su “Discovery“, che debutta domenica sera su Canale 9. «Verrà nelle prossime settimane, la seconda o la terza puntata» racconta a “Repubblica“ Luciana Littizzetto. «La situazione è delicatissima, difficile da gestire. Dobbiamo portare rispetto per Israele e quello che sta succedendo. Fabio si è messo al lavoro per riorganizzare la puntata, in modo funzionale, rispettoso e eticamente buono per tutti. Ci sarà la senatrice Liliana Segre».

Il sermone politico della Littizzetto su migranti e Meloni

L’intervista si sposta poi sui temi politici. “Mi manca tantissimo Michela Murgia, lei aveva un coraggio da leone, anche sui social era tenace, coriacea, ha scritto cose potenti. Restano. Michela c’è sempre, ma mi manca la sua parola nuova”. Cosa sentirebbe di dire a Giorgia Meloni sulle famiglie? «Ho sentito un’urgenza. A un certo punto nel marasma — famiglia tradizionale, non tradizionale, coppie omosessuali, riconoscimento dei bambini, utero in affitto — ho scritto la mia esperienza. Ho parlato con i miei figli, che oggi hanno una 29 anni e l’altro quasi 26, e ogni volta mi dicevano: “Aggiungi questo”. È stato bello. Mi stanno a cuore i minori migranti nei centri: penso che gli italiani siano molto generosi. La questione legale legata all’affido è complessa, ma bisognerebbe pensarci. Tante famiglie sarebbero disponibili ad accogliere i piccoli». Poi arriva la critica alla premier? «Le direi usare anche il cuore oltre che la testa e le regole. Non vuol dire essere pappamolla. Poi non la pensiamo nello stesso modo, gestisce situazioni difficili. E io non sarei capace».