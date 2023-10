Fazio smantella la prima puntata di “Che tempo che fa”: cancellata l’ospitata di Patrick Zaki

Fabio Fazio e Discovery fanno marcia indietro su Patrick Zaki: l’attivista non sarà più l’ospite d’eccezione della prima punta di Che tempo che fa, nella sua nuova edizione su Nove, di cui Discovery è editore. Fazio, che aveva annunciato in pompa magna la partecipazione, si è limitato a dire che “visti gli avvenimenti abbiamo cambiato la puntata. Ospiteremo Patrick Zaki al più presto”. Ma più che gli avvenimenti in sé, ovvero la guerra in Israele, sembra che a suggerire il ripensamento sia stata la posizione di Zaki su quello che sta accadendo.

Le insostenibili posizioni su Israele

Il giovane, infatti, sui suoi social ha di fatto addossato a Israele le responsabilità dell’orribile attacco di Hamas, additando Netanyahu come un “serial killer” e parlando di “forze di occupazione israeliane”. Anche il tentativo di aggiustare il tiro, seguito alle prevedibili critiche per il suo atteggiamento, non è stato particolarmente felice: Patrick Zaki, infatti, precisando di sostenere la Palestina e non Hamas, ha parlato di “politiche razziste e di colonizzazione del governo di Netanyahu”, che “costituiscono la radice dello stato di guerra apparentemente perenne in cui ci troviamo ora, con il tragico risultato della perdita di migliaia di vite civili, tra cui donne e bambini innocenti”.

Fazio conferma: niente ospitata di Patrick Zaki alla prima puntata di “Che tempo che fa”

Né da parte di Fazio, né da parte di Discovery, che pure ha confermato che Zaki non sarà ospite della prima puntata, c’è stato un riferimento diretto a queste parole, ma è facile intuire quale ruolo possano aver avuto nella decisione di rivoluzionare la scaletta del debutto di Che tempo che fa del 15 ottobre.