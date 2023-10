Da Caivano a Tor Bella Monaca nuovi blitz: 36 arresti. Colosimo: “La lotta alle mafie non si ferma”

Dalle prime luci dell’alba, a Caivano, in provincia di Caserta e a Roma a Tor Bella Monaca, sono in corso nuove operazioni contro la lotta alla criminalità e allo spaccio di droga.

Arrestate 9 persone tra Caivano e Caserta: ci sono ex amministratori

In particolare, a Caivano (Napoli), San Marcellino (Caserta), Aversa (Caserta) e altri luoghi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna stanno dando esecuzione a un decreto di fermo, a carico di 9 persone, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Nel blitz sono coinvolti alcuni esponenti dell’ex amministrazione del Comune di Caivano, oggi commissariato. Le indagini riguardano soggetti accusati dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione e altro.

Non solo Caivano, smantellata una piazza di spaccio a Tor Bella Monaca

Da Caivano a Tor Bella Monaca, il governo non molla la presa. A Roma è stata infatti smantellata una piazza di spaccio di droga che fruttava 3 milioni di euro l’anno. Un giro d’affari criminale, gestito da Vincenzo Vallante e Pietro Longo, entrambi al vertice dei due sodalizi criminali. Il blitz antidroga è stato messo a segno da polizia e carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia Capitolina. Ventisette le persone finite in manette, di cui 24 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, tentato omicidio e lesione aggravate dal metodo mafioso. L’inchiesta portata a termine questa mattina, è il frutto della congiunzione di due attività d’indagine, una della squadra mobile della questura di Roma l’altra dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. La prima si è sviluppata nella piazza di spaccio di via dell’Archeologia 38 e 40 nel comparto “R5” detta delle “Palme“, mentre quella dei carabinieri è cominciata dopo il duplice tentato omicidio, a colpi di pistola, nei confronti di due nordafricani inseriti nel contesto criminale.

Chiara Colosimo (presidente Antimafia) ringrazia le forze dell’ordine “per il brillante lavoro”

«Le operazioni condotte questa mattina in provincia di Napoli e Caserta, e nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, dimostrano quanto sia forte l’azione di contrasto alla criminalità organizzata da parte degli uomini dello Stato. Un ringraziamento particolare va alla Dda di Napoli e Roma, alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri per il brillante lavoro che tende a colpire in maniera incessante ed efficace la mafia i suoi uomini ed i loro traffici illeciti». Così il presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, su X.