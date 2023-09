Ronaldo porta il conto alla Juventus: 20 milioni di euro di stipendi arretrati

Cristiano Ronaldo porta il conto alla Juventus: diciannove milioni di euro netti di stipendio non corrisposti da pagare, pena il ricorso all’arbitrato Uefa e alla magistratura civile e ulteriori sanzioni per il club bianconero. Piove sul bagnato per la Continassa, appena reduce dalla squalifica per doping di Paul Pogba, trovato positivo al testosterone dopo il controllo effettuato ad Udine.

Ronaldo e i soldi che avanza dalla Juve

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse portoghese vuole i 19,9 milioni di euro netti che deve ancora ricevere dalla società piemontese per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose cosiddette manovre stipendi per le quali la Juventus ha patteggiato una multa con la federazione).Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, il portoghese quindi ha deciso così di agire per vie legali. Potrebbe essere sostenuto dal verbale di una riunione del 20 settembre 2021 in cui Agnelli suggerisce ‘di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato’.

Ronaldo, il “Messia” che non portò la Champions

Cinque volte pallone d’oro e vincitore di Champions e trofei vari con Manchester United e Real Madrid, campione d’Europa il 2016 con il Portogallo, Cristiano Ronaldo fu acquistato nel 2018, per oltre cento milioni di euro, dal Real Madrid e un contratto faraonico. L’obiettivo era quello di portare una squadra reduce da sette scudetti consecutivi e da due finali Champions perse, a conquistare la “coppa con le orecchie”. Un obiettivo fallito, con il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione del 2019 e la vincita di altri due campionati nazionali.

Il patrimonio di Cristiano: 1,2 miliardi di dollari

Prima di accettare l’offerta dell’Al-Nassr, Ronaldo era il quinto sportivo più pagato al mondo, con un patrimonio di 1,24 miliardi di dollari. Il podio è occupato dal giocatore di basket Michael Jordan (2,62 miliardi), seguito dai golfisti Tiger Woods (2,1 miliardi), Arnold Palmer (1,5 miliardi) e Jack Nickleus (1,38 miliardi), secondo la classifica di Sportico. In Arabia il fuoriclasse portoghese guadagna 200 milioni di euro l’anno ma nonostante tutto ha deciso di non rinunciare ai zo milioni che rischiano di appesantire un bilancio, quello juventino, asfittico e privo dei proventi Champions.