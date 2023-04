Cristiano Ronaldo denunciato per il gesto osceno al pubblico: in Arabia Saudita rischia il carcere

La stagione non esaltante di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita potrebbe avere conseguenze penali. Cr7 è infatti finito nei guai per un gesto osceno dopo la sconfitta dell’Al Nassr nel derby contro l’Al Hilal.

Che cosa rischia Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita

L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, lasciando il campo, ha risposto ai cori provocatori inneggianti a Messi dei tifosi locali mettendo le mani sui genitali. Il video, diventato virale, mostra una reazione scomposta e volgare del campione portoghese nei confronti del pubblico dell’Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr, che compromette la corsa per la vittoria nel campionato saudita, ma soprattutto per i cori pro-Leo Messi dei tifosi.

Mentre raggiungeva gli spogliatoi, il campione portoghese non è riuscito a trattenersi e ha replicato allo sfottò portando una mano al basso ventre. Ronaldo era stato ‘beccato’ dal pubblico anche durante la partita, specie dopo aver commesso un duro fallo su un avversario, che ha stretto con una presa al collo e trascinato a terra con una mossa quasi da wrestler. L’arbitro ha estratto il cartellino giallo, permettendogli di continuare a giocare.

Un gesto che è stato definito osceno da Nouf bin Ahmed, avvocato e professoressa all’Università di Ginevra, che ha annunciato su Twitter che presenterà una denuncia alle autorità arabe, considerando quello di Cr7 un “reato”. “Non seguo lo sport” ha scritto sui social.

È partita la denuncia alle autorità arabe

“Il pubblico di Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. Ma la sua condotta è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, ma anche un reato punibile con l’arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo un ricorso a questo proposito”. Secondo fonti dell’Al Nassr, invece, il gesto di Ronaldo sarebbe da attribuire semplicemente a un colpo subito durante la partita, proprio ai genitali, innescando la reazione quando ormai il portoghese aveva perso la calma.