A Cristiano Ronaldo le stanze di Craxi, a hotel e banche le sedi di Pci e Dc: ecco cosa resta del Pentapartito

Cristiano Ronaldo si prende le stanze di Craxi. Hotel e banche fagocitano gli uffici di Pci e Dc. e delle storiche sedi dei vecchi partiti oggi non resta più traccia… Roma ha cambiato pelle: dalla Prima alla Seconda Repubblica un colpo di spugna ha cancellato luoghi simbolo e volto urbanistico della città eterna che ha risentito somaticamente del passaggio da un’era politica all’altra. Supermercati, alberghi, suites di design, banche: se, come nel film Good bye Lenin, un cultore della storia partitica e istituzionale del Belpaese si aggirasse oggi per il centro della capitale, alla ricerca dei segni gloriosi del passato, non potrebbe non cogliere i segni estetici e sociali del cambiamento in corso. Come non potrebbe non restarne traumatizzato.

Hotel, supermarket e banche: ecco che fine hanno fatto le sedi del Pentapartito

Questo ipotetico uomo a passeggio nella storia recente e nei suoi luoghi simbolici, nelle sedi dei partiti di ieri non troverebbe nulla del capitolo sul pentapartito. Nulla di tangibile. L’ultimo caso è quello di Botteghe Oscure, la storica sede del Pci, destinata a diventare un hotel di lusso. E la Dc, il Psi, il Pli o il Pri? Tutte le sedi storiche dei partiti sono state ormai dismesse. Abbandonate. Destinate ad altri usi. Un’onda lunga che è arrivata a lambire anche i partiti della Seconda Repubblica. Ma che si è avventata con tutta la furia iconoclasta possibile per innalzare sull’altare del cambiamento quel che nuove epopee sociali e di mercato impongono.

Roma sparita, cosa resta del Bottegone e della sede della Dc in “Piazza del Gesù”

E allora, di Botteghe Oscure restano solo poche tracce. L’imponente Bottegone, sede centrale della politica a sinistra, dal dopoguerra in poi, resta solo l’edificio. Dal ’46 è stata la sede del Pci, al civico 4, acquistato dalla famiglia Marchini per 30 milioni di lire. E questo fino al 2000, l’anno del trasloco di dem, in diaspora dopo la svolta della Bolognina all’ombra di Ulivi e Pds. E traghettati poi in Via Nazionale 75, complici spese e criticità che hanno indotto a optare per loft e più moderni open spaces. Dismesse le insegne politiche, infilati negli scatoloni libri, dirai, foto e documenti, nulla più riconduce alla storia che fu.

Piccole tracce di un passato cancellato con un colpo di spugna (e di marketing)

Al piano terra, dopo una sede di Rinascita, la libreria, ha aperto un supermercato. Bisogna curiosare nell’androne del palazzo per trovare segni del Pci: l’opera di Giò Pomodoro Parete di misure. Il bancone di granito. La statua di Gramsci, la teca con la bandiera della Comune di Parigi. Piccoli simboli di vecchie glorie, che resteranno dove sono, hanno assicurato i progettisti del nuovo albergo.

Cosa c’è al posto delle sedi del Pentapartito della Prima Repubblica

Ma a pochi passi da Botteghe Oscure c’è Piazza del Gesù. Al civico 46 del Palazzo Cenci-Bolognetti, in una trentina di stanze tra il primo e il secondo piano, nel 1944 venne aperta la sede della Democrazia cristiana, che ha resistito a traslochi e cambiamenti di destinazione d’uso fino alla dissoluzione del partito, nel ’94. Anche lì, oggi non c’è nessuna traccia di De Gasperi e soci. Dopo una serie di ristrutturazioni e avvicendamenti immobiliari, oggi in quelle stanze trovano spazio la sede della Autorità sugli scioperi e altri uffici, come l’Associazione delle banche popolari.

Cristiano Ronaldo e moda si prendono le stanze di Craxi e del Psi

Proseguendo fino a Via del Corso, invece, al civico 476, dove un tempo si stagliava imponente la sede storica del Psi, il Partito Socialista, che oggi si trova in Via Santa Caterina da Siena 59. Simbolo della “reggenza” di Pietro Nenni, e del periodo d’oro dell’altro suo leader fondamentale, Bettino Craxi (dal 1976 al 1993), l’edificio adesso ospita l’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Gli uffici italiani di H&M e ha accanto un Adidas Store, esempio di come al PSI, a Craxi e a Pietro Nenni si siano sostituiti Cristiano Ronaldo e la fashion style dedicato a giovani e giovanissime…