“E’ perifrastico…”. Una frase incomprensibile della Schlein fa impazzire il web. Ma arriva la smentita

“Ma chi la capisce se parla così?”. Forse è partito tutto da quella frase con cui Lilli Gruber ha apostrofato la sua ospite in studio, Elly Schlein. Di lì un po’ di pour parler sulle capacità e lo stile di comunicazione della segretaria del Pd. Ma poi c’è stato un ‘salto di qualità‘. Da alcuni giorni circola sui social una dichiarazione attribuita a Schlein: “Bisogna abbracciare prospetti dinamici che esprimano paradigmi virtuali di impatto permeante e perifrastico!”. L’iperbole, a livello di incomprensibilità, dovrebbe suggerire già a una rapida lettura che si tratta di una fake news. Come confermato anche dallo staff della segretaria dem.

Una bufala, ma la frase incomprensibile della Schlein sembra vera…

Il problema della capacità della leader del Pd di farsi comprendere dalla gente è però un tema quotidiano, sui social. Ecco perché anche una burla, nel suo caso, si trasforma in una notizia che alla lettura superficiale che caratterizza i social, risulta verosimile. Un “tunnel” di incomprensione nel quale la Schlein sembra essere precipitata anche tra i suoi stessi sostenitori. Ecco perché sui social non tutti hanno avuto il sospetto che si trattasse di una bufala. “Bisogna abbracciare Schlein per non spaventarla e spedirla al Pronto soccorso”, scrive un utente. E un’altra: “Magari lei o chi per lei ha adottato questa strategia di un linguaggio incomprensibile per impressionare gli sprovveduti e nascondere il vuoto cosmico che c’è dietro”. E invece tra chi ha capito che si trattava di una fake news, c’è anche chi ci trova il lato positivo: “Chiaramente è una bufala. Non pensavo desse fastidio a così tanta gente … buon segno!”.