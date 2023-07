Sanchez apre il semestre spagnolo Ue a Kiev: “Solo l’Ucraina può scegliere tempi e modi della pace”

“Sono già a Kiev. Volevo che il primo atto della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue fosse in Ucraina insieme a Zelensky. Trasferirò al vostro governo e Parlamento tutta la solidarietà europea. Manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino fino al ritorno della pace in Europa”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez su Twitter, allegando un video del suo arrivo nella capitale ucraina.

Sanchez apre a Kiev il semestre spagnolo Ue

Parlando al Parlamento ucraino il premier socialista ha annunciato il contributo di 55 milioni di euro per aiutare a finanziare piccole e medie imprese in Ucraina. “L’Ucraina sta pagando un prezzo molto alto in termini di distruzione di città e infrastrutture. Dobbiamo garantire che il Paese sia ricostruito e che abbia le basi per poter crescere e prosperare”. In concreto la Spagna invierà altro “materiale militare pesante” in Ucraina, tra cui quattro carri armati Leopard e mezzi trasporto truppe corazzati. Previsto anche un ospedale da campo allo scopo di “migliorare la capacità” del paese “di curare i feriti vicino al fronte”.

La Spagna invierà altro materiale militare pesante

Sánchez ha promesso sostegno all’Ucraina “per tutto il tempo necessario a prescindere dal prezzo da pagare affinché il Paese torni a essere libero. E in grado di decidere del suo futuro come membro della famiglia europea”. “L’Ucraina vincerà la guerra – ha detto ancora tra gli applausi dei deputati – perché ha già vinto la battaglia delle idee scegliendo l’Europa. L’Unione europea è stata costruita per evitare nuove guerre. Abbiamo scelto di unirci, di essere uniti nella nostra diversità e questo ci ha reso più forti. L’Europa è con voi“.

Solo l’Ucraina potrà stabilire termini e tempi della pace

Mentre prosegue l'”aggressione russa dell’Ucraina illegittima e ingiustificata”, il premier spagnolo ha ringraziato chi sta proponendo una “pace giusta e duratura”, ma ha aggiunto che solo Kiev potrà stabilire termini e tempi. “Si tratta di una guerra di aggressione con un aggressore e una vittima. Russia e Ucraina non possono essere trattate allo stesso modo”, ha proseguito, confermando il sostegno alla “formula di pace” del presidente Zelensky. Infine ha confermato l’impegno della presidenza spagnola del Consiglio Ue per la candidatura dell’Ucraina a far parte dell’Unione europea. “La Spagna – si legge in una dichiarazione congiunta di Zelensky e Sanchez, in visita a Kiev – ribadisce il suo sostegno alla candidatura dell’Ucraina all’Ue, che sarà una delle priorità della sua presidenza. La Spagna sostiene il rafforzamento del partenariato tra Nato e Ucraina, anche attraverso la creazione di un Consiglio Nato-Ucraina”.