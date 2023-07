Incendio devastante al campo rom di Barra: il fumo paralizza la Napoli-Salerno, pioggia di cenere (video)

Un incendio è divampato questa mattina a Napoli nei pressi del campo rom di via Mastellone, nel quartiere Barra, zona orientale della città. Dal luogo dell’incendio si è alzata una lunga colonna di fumo nero, che risulta visibile da gran parte del centro di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Le fiamme hanno distrutto alcune vecchie baracche che sarebbero disabitate da tempo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco del Comando di Napoli per cercare di domare le fiamme. Al momento non si sa se ci siano feriti. L’incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato attorno alle ore 5,30 del mattino di oggi, martedì 18 luglio 2023.

Incendiate alcune baracche disabitate del campo rom a Barra

Dalle foto postate sui social degli abitanti si vede la densa colonna di fumo partita da Barra già dall’alba. “Piove cenere”, ha scritto un utente su Facebook. “Non è facile da domare perché l’incendio è troppo vasto come sempre”, scrive un altro ancora. E c’è anche chi denuncia: “Attendiamo la bonifica dell’aria da due anni perché ci sono rifiuti tossici, nel mezzo c’è chi lo incendia e via”. Intanto in autostrada la circolazione è rimasta bloccata e si sono formati circa dieci chilometri di coda per entrare in città.

La protesta dei comitati di Napoli est: ora basta incendi

«La reiterazione dell’incendio in via Mastellone (ex Campo Rom) è una vergogna infinita. Le cosiddette autorità sono corresponsabili e l’incendio evidenzia la loro completa inconsistenza. Siamo stanchi e indignati di fronte a questa situazione. L’aria è irrespirabile in tutto il circondario. La colonna di fumo si dirige verso il centro cittadino. Fermiamo i criminali che appiccano il fuoco e gli inconcludenti». Così in una nota Enzo Morreale del Comitato Civico di San Giovanni a Teduccio che da anni combatte a difesa del territorio da inquinamento.