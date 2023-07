Da “spiderman” a pompiere: Nardella non si costituisce contro gli eco vandali di Firenze

Con quel placcaggio a Palazzo Vecchio, pronto a fermare l’imbrattatore, sembrava Peter Parker in procinto di trasformarsi in spider man. Dario Nardella, sindaco di Firenze, lascia tutti di stucco e non si costituisce parte civile nel processo contro gli eco vandali. Almeno per ora, dopo avere precisato che “è in attesa della relazione tecnica dell’avvocatura”. L’ennesima storia italiana venuta fuori in consiglio comunale grazie al centrodestra.

Gli eco vandali e Nardella

Il 17 marzo scorso mentre stava facendo un’intervista, Dario “Parker” Nardella, con tanto di giubbino in pelle, lasciò il giornalista e si mise a scappare placcando un eco vandalo che stava imbrattando Palazzo Vecchio. Una scena, con inevitabili risvolti satirici, che fece il giro del mondo, accompagnata dalle grida del sindaco” che c..fate?”. Una prima stima dei danni indicava la spesa da effettuare per il ripristino dello stato dell’arte in trentamila euro, A distanza di nemmeno quattro mesi, però, l’ex “spiderman” non sembra deciso a chiedere agli autori di quella che definisce “bravata” il conto per le spese dovute effettuare per il ripristino. Anche se ieri ha puntualizzato che è in attesa della relazione decisiva da parte dei tecnici.

Il consiglio comunale e le contraddizioni del Pd

E’ stato il centrodestra a fare esplodere la questione in consiglio comunale presentando una mozione votata anche da Iv, il partito di Matteo Renzi, per anni primo cittadino della capitale del rinascimento ( con Nardella vice sindaco) incontrando il no del Pd. Un no assurdo che Nardella ha cercato di spiegare in un modo esclusivamente tecnico ( la quantificazione reale del danno) non prima di avere dato prova di cerchiobottismo riconoscendo le ragioni ambientaliste degli imbrattatori. E’ probabile che la linea morbida di Schlein verso i “gretini” abbia portato il sindaco a più miti consigli nei confronti degli imbrattatori. Insomma, il “supereroe” in giubbino di marzo oggi è divenuto un autentico pompiere. E farà pagare ai fiorentini le spese . Comme d’habitude.