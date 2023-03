Firenze, gli ecovandali imbrattano Palazzo Vecchio (video). Ma l’assessora dem li coccola: è colpa nostra

Protesta degli ecovandali di Ultima Generazione a Firenze in nome dell’emergenza ambientale. Presa a pretesto ormai per compiere scempi contro i monumenti. Gli ecovandali, tra i fischi delle persone che hanno assistito alla loro impresa, questa volta hanno preso di mira Palazzo Vecchio, imbrattato così come nelle scorse settimane era successo alla Regione e alla sede fiorentina del Ministero dell’Economia. Le operazioni di ripulitura sono già iniziate, con il contributo del sindaco Nardella che si è messo anche lui a ripulire la facciata.

Un’azione che giunge dopo le parole di comprensione e di accoglimento agli attivisti di Ultima Generazione pronunciate dall’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni. Quest’ultima, dopo che era stato imbrattato di vernice il palazzo sede del consiglio della Regione, ha pensato bene di assumersene la colpa con una dichiarazione in cui accusava se stessa e giustificava gli ecovandali.

“Porto la colpa – dichiarò – di non essere riuscita a far capire che la loro urgenza è la mia, di non aver fatto comprendere lo sforzo, l’impegno e la fatica. Porto la colpa di non avere raccontato abbastanza del lavoro faticoso per costruire il percorso toscano di transizione e probabilmente di non aver chiesto aiuto davanti alle tantissime difficoltà che presenta il cambiamento, quando va oltre alle parole. Ho bisogno di voi, dei vostri pensieri e delle vostre idee. Ho bisogno di dirvi che è sbagliato imbrattare una sede istituzionale e che certamente non avreste dovuto sentire la necessità di farlo per attirare la mia attenzione, perché l’avete sempre avuta, ma non sono riuscita a farvelo capire”.