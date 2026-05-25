Scontri a Torino, ancora in terapia intensiva il tifoso juventino ferito: 8 arresti e 11 daspo (video)

Foto: Ansa (24 maggio 2026)

Derby di fuoco

È pesante il verdetto del dopo derby a Torino. Ancora in terapia intensiva, dopo un intervento delicato, il tifoso juventino ferito alla testa. A colpire Marco Basoccu, 35 anni, forse una bottiglia di vetro. Ma vista la gravità probabilmente si è trattato di un razzo. Le sue condizioni sono stabili, è intubato in coma farmacologico. Ferito durante i disordini prima della partita è ricoverato alle Molinette. Sottoposto a una tac la prognosi è ancora riservata ed è intubato.

Scontri al derby di Torino, ancora grave il tifoso juventino ferito

Basoccu ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che all’arrivo in ospedale lo hanno sottoposto a intervento neurochirurgico. Dalla curva bianconera alla notizia del ricovero è partita una serie di cori all’insegna di «non giocate la partita, sospendetela». Poi il match è iniziato con un’ora di ritardo mentre le altre partite previste sono sono state posticipate di 7 minuti.

Indagini, 8 arresti e 11 daspo

Intanto proseguono le indagini della Digos. Otto tifosi juventini sono stati arrestati, 3 in flagranza di reato e 5 in flagranza differita grazie alla visione delle immagini del drone. Tutti sono ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha emesso anche 11 daspo. Nel corso degli scontri tra tifosi 6 operatori della polizia sono rimasti contusi.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

Il ferimento del tifoso juventino sarebbe stato ripreso da alcuni filmati delle video telecamere di sorveglianza presenti nella zona degli scontri. Dalle immagini, che non sarebbero nitide a causa dei fumi dei lacrimogeni impiegati per disperdere le tifoserie, si vedrebbe il giovane intento a varcare i cancelli dello stadio. Sempre dalle immagini emergerebbe che dopo essere stato colpito il giovane avrebbe percorso alcuni metri all’interno della struttura prima di accasciarsi al suolo ed essere, quindi, soccorso da altri tifosi.

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