Travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici: morti due giovani operai

Foto: Ansa foto / US CARABINIERI (25/05/26)

Incidente nel mantovano

Stavano andando al lavoro in bicicletta quando un furgone li ha travolti. Due giovani operai indiani di 24 e 26 anni sono morti sul colpo a Roncoferraro, nel Mantovano, poco prima all’alba. Il conducente del mezzo, un uomo di 68 anni, è finito fuori strada dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto alle 5.30 in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del Fiat Ducato, un uomo di 68 anni ha perso il controllo del veicolo, ha investito i due ciclisti ed è finito poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L’impatto, per i ciclisti, è stato fatale e sono morti sul colpo.

L’intervento dei sanitari ha constatato il decesso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Sustinente e Roncoferraro, oltre ai sanitari dell’Areu 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Il conducente del furgone è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei due operai, che erano privi di documenti, ma in possesso soltanto del contratto di lavoro.

Entrambi lavoravano in un allevamento

Stando alle prime informazioni, sembra che entrambi lavorassero presso l’allevamento Villagaribaldi. Le due salme sono state ora trasportate all’obitorio di Mantova, dove saranno sottoposte ad esame autoptico.

Sono stati inoltre richiesti accertamenti sul conducente del furgone per verificare l’eventuale presenza di alcol o stupefacenti.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Mantova e di Sustinente, che hanno anche gestito la viabilità e chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. I mezzi coinvolti nell’impatto sono stati posti sotto sequestro.