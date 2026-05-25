Irrompe in una scuola e abusa di una bambina nei bagni: in manette un ventenne afghano. Germania sotto choc

Caccia al complice

Un immigrato afghano si è introdotto in una scuola e ha abusato di una bambina di 11 anni, disabile, dopo averla minacciata con un coltello. Il raccapricciante caso di cronaca è avvenuto il 28 aprile, a Coblenza, ma è divenuto di dominio pubblico solo domenica 24 maggio, dopo la denuncia pubblicata sulla Bild.

“Hanno atteso i bambini nei corridoi e hanno trascinato la ragazzina nel bagno”

Come scrive il giornale tedesco, la bambina di 11 anni, che è affetta da una seria patologia è stata aggredita sessualmente all’interno della scuola per alunni con bisogni speciali “Hans-Zulliger”.

Il presunto autore del crimine è Nassar S., un ventenne afghano disoccupato. Nonostante i divieti d’accesso chiaramente indicati all’ingresso dell’istituto, l’uomo si è introdotto nella struttura insieme a un complice.

I due hanno atteso i bambini nei corridoi. L’aggressione è avvenuta nei bagni della scuola, dove la vittima si era recata brevemente durante le lezioni, rimanendovi per circa venti minuti. Secondo le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia, Bilal Colak, l’aggressore ha abusato della minore minacciandola anche con un coltello.

Chi è il 20enne afghano arrestato per lo stupro: ha minacciato la bambina con un coltello

Dopo l’accaduto, la famiglia ha sporto denuncia alle autorità competenti. Le indagini hanno portato all’arresto del sospettato il 5 maggio, il quale si trova attualmente in custodia cautelare. Secondo le ricostruzioni, l’individuazione del presunto responsabile sarebbe stata facilitata dall’intervento di alcuni giovani del luogo che avrebbero segnalato la sua posizione alle forze dell’ordine.

Testimonianze raccolte all’interno dell’istituto indicano che la presenza di estranei era stata notata nel cortile della scuola già prima dell’evento. Questo dettaglio ha sollevato gravi interrogativi sulle misure di sicurezza adottate dalla struttura scolastica. La direzione dell’istituto Hans-Zulliger ha confermato la massima collaborazione con gli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

“Accuse di abusi su un’altra bambina”

La notizia ha generato una forte ondata di commozione e sdegno in tutta la città di Coblenza, portando l’attenzione pubblica sulla necessità di proteggere maggiormente le fasce più vulnerabili della popolazione scolastica. Attualmente, il procedimento giudiziario segue il suo corso per accertare la verità dei fatti e garantire giustizia alla vittima e alla sua famiglia.

Nassar S è anche accusato di aver abusato di una seconda ragazzina, secondo la BILD. «È vero che è stata presentata un’altra denuncia penale contro l’imputato per un presunto reato sessuale», ha dichiarato la procuratrice di Coblenza, Kirsten Mietasch.