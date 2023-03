Nardella sindaco sceriffo divide i social: “Se era di destra chiedevano le dimissioni”(video)

Una mattina da sindaco sceriffo per Dario Nardella: il suo anti-blitz contro gli eco-vandali di Ultima generazione ha scatenato una valanga di commenti. Per la stragrande maggioranza positivi.

Sono da poco passate le 10 del mattino e proprio in quel momento Nardella sta effettuando un sopralluogo all’Arengario di Palazzo Vecchio, dove sono in corso dei lavori di restauro. Il primo cittadino di Firenze nota subito i due attivisti e, con l’aiuto di due agenti della polizia municipale, interviene per bloccarli. Qualcuno in piazza della Signoria gira con il telefonino un video del momento in cui Nardella placca letteralmente il 32enne e poi, senza convenevoli istituzionali, gli urla in faccia la propria indignazione. Il video diventa immediatamente virale e il sindaco ruba così involontariamente la scena ai due militanti del gruppo ambientalista. Anche perché, non pago della performance stile rugby, Nardella sale su un ponteggio e aiuta quanti si prodigano per lavare via lo sfregio dal monumento.

Contro gli eco vandali e in segno di solidarietà con il sindaco di Firenze intervengono anche dal governo. “Delinquenti. Non vedo altra parola per commentare lo sfregio che ambientalisti fasulli hanno compiuto oggi contro uno dei simboli del patrimonio artistico italiano. Vanno puniti severamente”. Così il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. “Bene ha fatto il sindaco Nardella a fermarli – aggiunge Sgarbi – e mi auguro anche a denunciarli. Più che di “ultima generazione” parlerei di generazione di disperati che professano un’idea contorta di ambientalismo”.

La solidarietà di Sangiuliano al sindaco Nardella

“Lo scempio di Palazzo Vecchio è l’ennesima azione sconsiderata, puro vandalismo senza alcuna attenuante. Non si tratta di gesti dimostrativi senza danni, perché oltre ai notevoli costi di pulizia che ricadono sulla collettività vanno considerate le conseguenze sul piano dell’immagine dell’Italia, intimamente legata al patrimonio culturale nazionale. Stiamo lavorando a un rafforzamento del sistema sanzionatorio soprattutto a norme che facciamo pagare ai responsabili i costi di pulizia e ripristino dei luoghi”. Lo dichiara il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che esprime “solidarietà al sindaco Dario Nardella e a tutta la città di Firenze”.

Sui social, assieme ai commenti di elogio per il primo cittadino di Firenze, spiccano altre osservazioni. Da una parte c’è chi non crede alle coincidenze e avanza l’ipotesi di una “soffiata” sul blitz degli eco-vandali, con Nardella pronto a cogliere la palla al balzo per farsi pubblicità. Una teoria complottista davvero eccessiva: come se il sindaco dem non avesse altro a cui pensare.

L’osservazione, semmai, è un’altra, come scrive Giorgio La Porta su Twitter: «Se La Russa condanna chi imbratta la facciata del #Senato è #squadrismo perché la vernice è lavabile. Se Nardella del Pd esce e spintona chi imbratta Palazzo Vecchio a Firenze, le spinte sono democratiche e inclusive. Fosse stato di destra avreste già chiesto le dimissioni!». Probabile, quasi certo.