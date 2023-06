Roma, nigeriano scatenato a Termini: si scaglia con una pala contro i netturbini, poi ferisce un carabiniere

Prima ha tentato di aggredire con una pala il personale dell’Ama, poi ha colpito il carabiniere che era intervenuto per bloccarlo: caos e paura stamattina a Termini per le violenze di un nigeriano senza fissa dimora. L’uomo è stato poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali.

L’aggressione del nigeriano ai netturbini e al carabiniere

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato bloccato alle spalle dal carabiniere mentre con una pala tentava di aggredire il personale dell’Ama impegnato a ripulire il porticato di piazza dei Cinquecento di nuovo occupato da clochard. A quel punto ha colpito con la nuca il maresciallo al volto, ferendolo alla bocca.

Il degrado nella zona della stazione Termini

L’episodio è avvenuto intorno alle 12 di oggi, nell’area di piazza dei Cinquecento liberata ieri e di nuovo rioccupata con giacigli di fortuna. Sul posto alcuni carabinieri della stazione Quirinale che, andati a verificare che non ci fossero persone dove avevano già sgomberato, hanno trovato alcuni senza dimora riaccampati. Dopo averli identificati hanno quindi chiesto l’intervento dell’Ama per rimuovere i giacigli. A quel punto il nigeriano ha tentato di aggredire il personale con una pala, ma è stato bloccato in tempo dal militare ferito e medicato sul posto.