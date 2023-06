Casal Palocco, perizia ed esame di due telecamere Atac. Matteo Di Pietro non poteva guidare il Suv

Ci sono anche due telecamere montate su due autobus dell’Atac che stavano transitando sul luogo dell’incidente di Casal Palocco a disposizione della Procura di Roma che sta cercando di fare chiarezza sullo scontro fra il Suv Lamborghini Ursus e la Smart Fourfour a bordo della quale vi era il piccolo Manuel rimasto ucciso.

La Procura di Roma ha intanto disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale a Casal Palocco in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni.

In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni.

Accertamenti sono in corso anche sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini.

Dettagli sull’incidente potrebbero venire anche, come detto, dalle telecamere montate su due bus Atac che mercoledì scorso si trovavano a passare sul luogo dell’incidente, filmati che i pm capitolini potrebbero acquisire per capire tra l’altro se Di Pietro abbia effettuato un sorpasso o manovre azzardate.

Sta emergendo, intanto, un altro aspetto da approfondire sull’incidente di Casal Palocco: secondo il presidente dell’Associazione nazionale Industria di Autonoleggio, Giuseppe Benincasa, intervistato da Radio Capital, i ragazzi non potevano guidare quell’auto.

“Il codice della strada ha introdotto il limite a 21 anni. Limite per determinate categorie di vetture che in realtà – ha ricordato il presidente dell’Associazione nazionale Industria di Autonoleggio – è di 3 anni dal conseguimento della patente di guida, per cui per tre anni non si possono guidare veicoli con potenza superiore a 55 Kilowatt per tonnellata, quindi le cosiddette supercar sono escluse”.

“Qualche anno fa” – ha aggiunto Benincasa – una norma ha modificato questo limite consentendola guida a persone che hanno meno di 3 anni di patente B purché di fianco ci sia una persona che abbia la patente da almeno 10 anni“. E non è il caso dei ragazzi che erano a bordo del Suv.