Bambino di 7 anni spara e uccide il fratellino di 5 in Kentucky: quarto caso a giugno negli Usa

Un nuovo tragico incidente causato dalle armi si è verificato in Kentucky e il dramma è totale in quanto ha coinvolto due bambini molto piccoli. Un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata della sparatoria in una casa della contea di Jackson intorno alle 17.30 locali di lunedì. Quando gli agenti sono intervenuti hanno cercato di salvare il piccolo, inutilmente.

Usa, nuova tragedia in Kentucky: bambino di 7 anni spara al fratello di 5

“È una tragedia ogni volta che succede qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere ciò che sta attraversando questa famiglia”, ha commentato un agente della polizia statale. Non sono una novità le tragedie causate dall’uso disinvolto delle armi negli Usa. Stavolta la vicenda è agghiacciante per via delle giovanissime vite spezzate: non si può morire a 5 anni, stroncato da un altro bambino di 7. La tragedia del Kentucky è solo l’ultimo dei molteplici casi di sparatorie accidentali tra bambini avvenute questo mese.

Tragedia delle armi in Usa: quattro bambini uccisi a giugno

All’inizio di giugno una bambina di 4 anni è stata colpita accidentalmente e uccisa da un altro bambino in Illinois; una settimana dopo un bambino di 6 anni ha sparato due volte al suo fratellino dopo essersi impossessato di una pistola a Detroit. E sempre questo mese, un bambino di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente in Tennessee. L’incidente riapre l’annoso e mai risolto dibattito sul possesso di armi negli Stati Uniti.

150 sparatorie involontarie dall’inizio dell’anno

Dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti ci sono state più di 150 sparatorie involontarie da parte di bambini, tra cui altre tre nel Kentucky, che hanno provocato almeno 58 morti e 101 feriti, secondo il gruppo di difesa di Everytown for Gun Safety. Come riporta Nbc News, il Kentucky non ha leggi che impongono una sanzione a coloro che non riescono a proteggere un’arma da fuoco incustodita, secondo il Giffords Law Center. Tuttavia, lo stato vieta a chiunque di fornire “intenzionalmente, consapevolmente o sconsideratamente” una pistola a un minore a meno che il minore non abbia il permesso legale di possederla.