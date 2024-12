Migranti, Piantedosi: avanti coi centri in Albania. E su Mare Nostrum: “Favoriva l’immigrazione irregolare”

«Noi con l’Albania andremo avanti. Sono stato due giorni fa a Bruxelles, è l’elemento cardine dell’interesse delle politiche dell’Unione Europea» Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ad Atreju, rispondendo a una domanda di Enrico Mentana sui centri per i migranti in Albania. «C’è stato un pronunciamento anche della presidente Von der Leyen, che ha detto che per le politiche migratorie dovremmo guardare proprio all’esperienza del governo Meloni – ha aggiunto – il ministro.

Migranti, Piantedosi: avanti ci centri in Albania

Che poi ha puntualizzato: «Il centro in Albania alla peggio avrà una totale copertura normativa nell’evoluzione dei regolamenti europei al giugno 2026, ma dalla discussione che abbiamo fatto in Consiglio Giustizia-Affari Interni è emerso che la Commissione intende emanare entro la prossima primavera una direttiva sui rimpatri in termini di rafforzare il sistema comune europeo. E arrivare in qualche modo a una definizione più tassativa di elementi come quello dei paesi terzi sicuri».

Operazione Mare Nostrum? Favoriva l’immigrazione irregolare

Non solo. Soffermandosi sul punto, il ministro ha anche precisato: «L’operazione Mare Nostrum tanto decantata costò 110 milioni per portare 156 mila immigrati irregolari in un anno. Se qualcuno immagina che i soldi vadano spesi per favorire l’immigrazione irregolare invece che per contrastarla non è dalla parte del nostro governo. Ma noi sappiamo benissimo da che parte stare», ha ribadito il ministro dell’Interno. E non serve aggiungere altro…

(Italpress)