Fnsi contro Meloni e i ministri da Vespa. La replica è micidiale: “Quando veniva il governo Draghi stavate zitti” (video)

«Siamo alla quarta edizione del Forum in masseria. Quando, per le prime edizioni, abbiamo ospitato i ministri del governo Draghi nessuna obiezione. Appena è arrivato al governo il centrodestra, ci scopriamo asserviti. Come mai?»: Bruno Vespa replica con toni insolitamente duri al presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, che ha annunciato di star valutando di presentare un esposto all’Antitrust sulla rassegna organizzata dal giornalista nella sua masseria in Salento, perché – secondo il presidente della Federazione della stampa – sarebbe un “maxi spot all’iniziativa imprenditoriale” dello stesso giornalista e “una ulteriore dimostrazione di sudditanza” all’esecutivo.

`L’appuntamento in Puglia si è tramutato in un maxi spot a una iniziativa imprenditoriale dell’artista Vespa – aveva attaccato il presidente del sindacato dei giornalisti italiani – Né possiamo tacere che si tratta di una ulteriore dimostrazione di sudditanza al governo: da ‘terza camera’ a ‘resort del governo’. Del resto, i dati dell’Osservatorio di Pavia relativi ai tg sono impressionanti. Siamo certi che siano già all’attenzione dell’AgCom».

Eppure, basta rivedere chi c’era negli anni passati alle precedenti edizioni del Forum in Masseria, a Manduria, per confermare quanto dichiarato da Vespa.

L’anno scorso come si sente in questa intervista al ministro Giovannini del 27 maggio 2022 c’era «mezzo governo Draghi». A tenere banco, tra i tanti esponenti, il ministro della Salute del governo Draghi, Roberto Speranza, attorniato da una folla di giornalisti. Come ha ricordato Vespa, in quel caso dalla Fnsi nessun segno di vita.

Come non si può dimenticare la presenza dell’allora ministro per il Sud, Mara Carfagna, che La Stampa e altri quotidiani erano arrivati a definire come possibile anti-Meloni. Un anno dopo, sappiamo tutti com’è andata e quanto fosse ridicola quella rivalità costruita a tavolino e solo sognata.