Berlusconi, Meloni ad Arcore per la camera ardente. In piazza Duomo attese 20mila persone

Giorgia Meloni è attesa per stasera ad Arcore, dove è allestita la camera ardente di Silvio Berlusconi. Il premier domani alle 15, come le altre autorità, prenderà parte ai funerali di Stato del Cav nel Duomo di Milano, intorno al quale è stato necessario prevedere un’organizzazione simile a quella dei concerti in piazza, calibrata su un afflusso di circa 20mila persone. All’interno della cattedrale, invece, le persone ammesse saranno circa 2mila.

Meloni ad Arcore per la visita alla camera ardente

La logistica del funerale è stata stamattina la centro di una riunione in Prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza di Milano, che è durata circa due ore e alla quale hanno preso parte il prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi, l’assessore alla sicurezza Marco Granelli, il capo ufficio del cerimoniale di Stato e le onorificenze Francesco Piazza e un rappresentante della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Palazzo Chigi coordina l’organizzazione dei funerali di Stato

“C’è stato un lavoro intenso coordinato da Palazzo Chigi e dalla prefettura. Utilizzeremo l’esperienza ormai consolidata di tutto il rapporto tra questura, prefettura e polizia locale con il Comune, tutto supervisionato da Palazzo Chigi“, ha spiegato Granelli, parlando anche dei “sopralluoghi specifici” nell’area di piazza Duomo previsti oggi per verificare la sostenibilità dei numeri previsti dal Comitato: 20mila persone in piazza e 2mila in Duomo, con la famiglia seduta nella parte destra della chiesa e le autorità in quella sinistra. A seguire sono previsti ulteriori “incontri tecnici, con delegati di Comune e questura, tutto coordinato da palazzo Chigi, secondo l’indirizzo che abbiamo dato dal comitato”, al termine dei quali sarà diffuso “un comunicato con le informazioni precise” sullo svolgimento delle esequie. Massimo riserbo, poi, per motivi di sicurezza sui capi di Stato che prenderanno parte alla cerimonia.

In piazza Duomo attese 20mila persone: si segue il modello dei concerti

Fra le ipotesi allo studio del comitato per l’ordine e la sicurezza di prevedere due accessi distinti per le autorità, entrambi sul lato sud della cattedrale. Le autorità italiane arriveranno in piazza Duomo, dove saranno allestiti due maxi schermi, da piazza Fontana, sulla quale sono stati già disposti i divieti di sosta, quelle straniere da percorsi presidiati dalle forze dell’orine. La zona, per il momento, resta ad accesso libero, sebbene si consideri l’ipotesi di un contingentamento, come avviene, appunto, per i concerti. Inoltre, sullo stesso modello, potrebbe essere prevista la chiusura della fermata della metropolitana.