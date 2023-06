Festa per la morte di Berlusconi: la vergogna del centro sociale Arci Blob. Il web: “Razza di subumani”

Vergognosa comunicazione apparsa a poche ore dalla morte di Silvio Berlusconi ad Arcore. L‘Arci Blob di via Casati programmava per la stessa sera “Dipartyto”, una festa per inneggiare alla morte del Cavaliere. “Entra con noi nella storia, passa per l’ultimo grande evento targato Silvio”. Nel manifesto di invito al party la caricatura di Silvio Berlusconi. Sotto, il logo di Arci Blob e di Intercomunale Trash Brianza. In programma, come si legge sulla pagina Facebok dell’Arci Blob, musica, brindisi e per i primi 100 la spilletta commemorativa dell’evento. Uno sfregio che naturalmente ha sollevato le critiche e le polemiche dalla politica. In primis quella del sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che ha commentato: “Che dire? Pessimo gusto… Ma il rispetto per i valori civici e democratici di certa sinistra sono purtroppo a noi ben noti. Anche in Brianza. Questo accade ad Arcore, questa sera: festeggiano la morte di un ex presidente del consiglio. Che cosa possiamo dirgli?”.

Circolo Arci Blob senza ritegno: festa per la morte di Berlusconi

“Entra con noi nella storia, passa per l’ultimo evento targato Silvio”, si legge a corredo di una grafica con la caricatura di Silvio rappresentato come uno dei sette nani di Biancaneve. Ma tra i tanti commenti di sostegno al post sulla pagina del centro sociale Arci Blob ce ne sono molti indignati. Ne sottolineano la tristezza e la meschinità: “Ma come state?”. “Ma quanta pochezza, non vi vergognate? Razza di subumani”. E poi “Mi vergogno abbastanza di voi (e di me stesso che sono tesserato al blob).. non penso possa essere un luogo di dialogo costruttivo un luogo dove una persona morta viene derisa. Fatevi un lungo esame di coscienza”.

Festa ad Arcore per la morte di Berlusconi, il web: “Razza di subumani”

Arriva il commento di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali alla Camera. “L’Arciblob Arcore ha organizzato un evento per festeggiare la sua scomparsa. Ma tutto il Centrosinistra, in particolare il segretario del Partito Democratico Elly Schlein, non hanno nulla da dire in merito a questo vergognoso e pessimo gesto? Preferiscono, ancora una volta, tacere davanti all’ennesimo atto di pessimo gusto?”. Sulla pagina Fb continuano ad arrivare commenti indignati: “Ragazzi io sono di sinistra ma questa è una vera stron***a… Poi ci lamentiamo se continuiamo a perdere le elezioni…”, osserva uno. “Vergognatevi detto da uno che non ha mai votato destra e Berlusconi”, commenta un altro.

