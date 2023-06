Avvocato influencer sospesa per foto sexy, la protesta di LgR: “Provvedimento ridicolo e ingiusto”

exandro Maria Tirelli, presidente del partito «Libertà, giustizia, Repubblica» e numero uno delle Camere penali del diritto europeo e internazionale. Due giorni fa il Consiglio dell’Ordine aveva sentenziato che “lo show non si addice alla professione legale”, facendo riferimento al contenuto d Alessandra De Michelis racconta la sua vita in pose più o meno disinibite. Sospesa per 15 mesi, secondo il consiglio, la condotta dell’avvocata sarebbe lontana dai principi di “serietà e sobrietà”. La donna viene inoltre giudicata “responsabile di accaparramento di clientela”, con “tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà”. «La sospensione dell’avvocato Alessandra Demichelis, decisa dal consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine forense di Torino, è un atto anti storico, ridicolo e profondamente ingiusto». A dirlo è l’avvocato Al e numero uno delle Camere penali del diritto europeo e internazionale. Due giorni fa il Consiglio dell’Ordine aveva sentenziato che “lo show non si addice alla professione legale”, facendo riferimento al contenuto d ella pagina Instagram “DC Legalshow” con la quale. Sospesa per 15 mesi, secondo il consiglio, la condotta dell’avvocata sarebbe lontana dai principi di “serietà e sobrietà”. La donna viene inoltre giudicata “responsabile di accaparramento di clientela”, con “tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà”.

«I professionisti non possono e non devono rispondere a loro colleghi di concetti assolutamente astratti e atipici come il decoro e la morale – spiega Tirelli –. In Iran c’è la polizia morale che controlla e sanziona i comportamenti della sfera privata; farlo in Italia, oggi, a proposito di alcuni scatti ritenuti a sfondo erotico – nel Paese che ha aperto le porte del Parlamento a pornostar e transgender, come Luxuria, che faceva scempio dell’alto valore simbolico e istituzionale della carica partecipando a Gay pride trasformati in carnevali della promiscuità e del libertinaggio sessuali – significa aver sconfinato nel terreno del macchiettistico».