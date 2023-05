Dopo le polemiche italiane, incidente per Springsteen ad Amsterdam: cade sul palco (video)

Dopo le polemiche italiane causate dal mancato rinvio del concerto di Ferrara, nei giorni dell’alluvione, senza alcun ricordo delle vittime sul palco, sabato sera Bruce Springsteen, impegnato in un concerto del suo tour alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, è incappato in un brutto incidente. Durante l’esecuzione di ‘Ghosts’ il 73enne rocker cade su uno scalino del palco e resta per qualche istante a terra, disteso. Poi la butta in show, rialzando le gambe al cielo, mentre Nils Lofgren e un membro dello staff si precipitano immediatamente per verificare le sue condizioni e lo aiutano a rialzarsi. Springsteen allora sorride, saluta e rassicura il pubblico e riprende a cantare.

Bruce Springsteen cade sul palco: il video