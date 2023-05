Springsteen sfida il maltempo, gli organizzatori confermano: il concerto di Ferrara si farà e “in sicurezza”

Gli organizzatori fugano anche i dubbi del ministro dell’Interno Piantedosi e assicurano che domani mattina (giovedì 18 ndr) si terrà l’ultima verifica sull’area che ospiterà 50mila fan: poi via al concerto di Bruce Springsteen in calendario, prima data italiana del tour. Ma non prima che le pompe idrovore abbiano lavorato tutta la notte per asciugare il parco. Finanche i treni speciali sono confermati. Una macchina in funzione, quella che si è mossa in moto da tempo a Ferrara per ospitare the Boss, dal timone della quale gli addetti ai lavori assicurano: «Partiamo dal fatto che sono 15 giorni che in Emilia-Romagna piove, in particolar modo a Ferrara. La statistica degli ultimi 30 anni ha visto a Ferrara 55mmm di pioggia nel mese di maggio, in dieci giorni ne abbiamo avuto tipo 500-600, primo fatto»…

Gli organizzatori confermano: il concerto di Springsteen a Ferrara si farà

L’organizzatore storico dei tour di Bruce Springsteen in Italia, Claudio Trotta, argomenta in un’intervista a RadioFreccia l’ok all’evento nonostante l’apocalisse che si è abbattuta sull’Emilia Romagna. E prosegue. «In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone. Di aziende. E di tanta passione e amore per il proprio lavoro, che ci hanno permesso oggi di essere in condizione – dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena – di essere in sicurezza. Dunque, di essere tranquilli che domani, quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata, e lo spettacolo si svolgerà regolarmente».

Maltempo in Emilia Romagna, allarme e disagi sulla prima data italiana del tour del Boss

Eppure, nelle stesse ore, il Resto del Carlino aggiornando sulla situazione allo studio di Prefettura e Comune – oltre che di funzionari delle forze dell’ordine, della Polizia locale, dei vigili del fuoco, assieme alle maestranze che stanno ultimando i controlli sull’intera area che domani ospiterà 50mila persone – mentre faceva sapere che «alle 14.30 odierne, nel cuore dell’area del concerto al Parco urbano, si è riunita la Commissione provinciale, presieduta dalla Prefettura, per le verifiche tecniche all’intera macchina organizzativa del concerto-evento di Bruce Springsteen nonostante il maltempo», comunicava che entro «oggi però non arriverà nessuno parere della Commissione. In quanto sarà necessario finire i lavori questa notte». E riaggiornarsi quindi a «domattina per la verifica finale.

Springsteen intanto è già arrivato a Bologna, domani sarà a Ferrara

Un doppio incontro (oggi e domani) già fissato da tempo dagli organizzatori. Intanto, con Spreengsteen già atterrato al Marconi di Bologna, arrivato via Parigi, gli organizzatori e Trotta rimarcano che, stando alle previsioni, la situazione «tenderebbe ad essere in miglioramento». Precisando che: «Ci sono sicuramente dei problemi per chi vive in alcune zone come Ravenna. Come Rimini, Forlì e Cesena. Ma anche lì c’è una situazione in movimento – sottolineano –. I treni speciali che avevamo approntato noi sono confermati. Ci sono alcuni treni locali al momento chiusi, ma altri ripartiranno. La situazione è in evoluzione».

Gli organizzatori del concerto: «Stiamo lavorando tutti per far sì che domani sia una giornata memorabile»

Insomma, al netto di alcuni disagi, ovviamente da tenere in conto, il fondatore di Barley Arts si dice certo di riuscire a garantire la migliore esperienza possibile per i fan che si recheranno a Ferrara. Concludendo: «La commissione di vigilanza è qui come doveva essere. E stiamo lavorando tutti per far sì che domani sia una giornata memorabile».