Calenda al concerto di Bruce Springsteen scatena l’ira social: “Ti pare il caso con la Romagna in ginocchio?”

Tra i sessantamila del Circo Massimo per il concerto romano di Bruce Springsteen c’era anche Carlo Calenda: il leader di Azione ci ha tenuto a farlo sapere con tanto di immancabile tweet e breve filmato del rocker americano.

«Matteo Richetti e lo staff di ⁦Azione mi hanno regalato per i 50 anni un biglietto per il concerto di Bruce Springsteen. Grazie di cuore uno spettacolo incredibile», ha twittato domenica notte Calenda. Una comunicazione social che a molti è parsa stridente con la tragedia dell’Emilia Romagna. Nessuno pretendeva che Calenda andasse, come il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui luoghi dell’alluvione, nè che Calenda si chiudesse in casa per il suo compleanno, ma far sapere di essere andati a un concerto rock, proprio in queste ore, ha scatenato reazioni molto negative.

Calenda al concerto di Springsteen: la protesta social

Ancora più sferzante un altro commento: «Bruce Springsteen. Per ricordarsi dei tuoi anni ’80. Mentre in Romagna Giorgia Meloni visita le zone alluvionate. Noto una “leggera” differenza fra di voi».

Non a caso i commenti oscilanno tra l’indignato e il deluso. «Con la Romagna in ginocchio – scrive un altro utente – un politico serio sarebbe andato a fare visita solo e soltanto ai paesi alluvionati piuttosto che andare al concerto di Bruce Springsteen. Non trovo che sia un gesto rispettoso per una terra che ha dovuto affrontare anche la perdita di tante persone».

«Hai pregato anche per i morti dell’ alluvione? Sei fuori di testa», attacca un altro. «Avrai sicuramente apprezzato le belle parole del boss per solidarietà alle popolazioni alluvionate», infierisce un altro con sarcasmo. Il rocker americano infatti si è esibito prima a Ferrara e poi nella Capitale senza fare menzione della tragedia che ha sconvolto l’Italia.

Per amore di verità va detto che il biglietto donato al leader di Azione era stato consegnato l’11 aprile, in occasione del suo compleanno: nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto oltre un mese dopo. Inoltre, Calenda è davvero un super fan di Bruce Springsteen: basti ricordare che per la sua campagna elettorale aveva utilizzato “Born to run”. Detto questo, come ricorda più di un follower: «Carlè, c’era bisogno che lo scrivevi su Twitter?».