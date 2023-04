Turchia, la pallavolista dell’Igor Novara Julia Ituma trovata morta in trasferta. Aveva 18 anni

Tragedia nel mondo dello sport: la pallavolista italiana di origini nigeriane, Julia Ituma, è stata trovata morta nella notte a Istanbul, in Turchia. Julia era in trasferta con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola di Novara, che aveva giocato il ritorno dei quarti in Champions League. La ragazza, che aveva 18 anni, è caduta da una finestra dell’albergo in cui alloggiava. Sul caso indagano le forze dell’ordine turche, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Sul caso si è immediatamente attivata anche la Farnesina.

Julia Ituma morta mentre era in trasferta in Turchia

I primi a confermare la notizia della morte, secondo quanto riferito dall’Ansa, sono state il Club e Federpallavolo. Il rientro in Italia della squadra era previsto per il pomeriggio di oggi. Julia Ituma era nata nel 2004 a Milano da genitori nigeriani ed era considerata una promessa del volley, con le carte in regola per diventare, come lei stessa sognava, una nuova Paola Egonu.

La Farnesina segue il caso «con la massima attenzione»

«Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia», ha fatto sapere il ministero degli Esteri, precisando che «il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza, mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali».

Chi era Julia Ituma, promessa della pallavolo italiana

Dotata di grandi abilità e particolare potenza fisica, Julia aveva iniziato a giocare a 11 anni e da allora non si era mai fermata, conquistando la scorsa estate l’oro agli Europei con la Nazionale Under 19 e ottenendo il successo personale del riconoscimento di miglior giocatrice in campo. Con le compagne dell’Under 18, l’anno prima, si era inoltre laureata vicecampionessa del mondo. Dalla scorsa estate giocava nel Novara, dove era passata dal ruolo di schiacciatrice a quello di opposto, lo stesso di Egonu.

L’ex Ct della nazionale maschile, Mauro Berruto: «Sono sconvolto»

Appena si è diffusa, la notizia della scomparsa della ragazza ha suscitato grande commozione, di cui si trova riscontro sui social. Fra i primi commenti quello di Mauro Berruto, ex Ct della nazionale maschile di pallavolo e oggi deputato Pd. «Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana», ha scritto su Twitter.