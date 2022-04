Volley: europei Under 19 donne. Le azzurre a Siderno per il torneo di qualificazione

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per il primo appuntamento ufficiale della stagione per la nazionale under 19 femminile. Dall’8 al 10 aprile, infatti, le azzurrine di Marco Mencarelli saranno impegnate a Siderno (RC) nel Torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma dal 27 agosto al 4 settembre a Skopje, in Macedonia. La seconda fase delle qualificazioni ai Campionati Europei è articolata in 9 gironi: Siderno ospiterà la pool A (Italia, Germania e Olanda), mentre gli altri otto concentramenti si disputeranno nello stesso fine settimana in Croazia, Romania, Slovenia, Grecia, Bosnia Herzegovina, Albania, Repubblica Ceca e Kosovo. Al termine dei tornei, la prima classificata di ciascun girone staccherà il pass per la fase finale della rassegna continentale; le otto migliori seconde classificate invece avranno un’ultima possibilità per qualificarsi nella terza fase, che si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio. Il programma del torneo di qualificazione di Siderno prevede tre giornate di gare, con un incontro per giornata. La nazionale tricolore, affronterà nell’ordine: Germania (8/04 ore 19) e Olanda (10/04 ore 19).

