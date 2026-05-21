L’ex marito di Nessy, l’italiana condannata in Egitto, minaccia in un video la Meloni e il Papa

Foto: ansa / ANSA/Instagram cheznessy

Il caso internazionale

Un delirio, costellato da minacce a Giorgia Meloni e insulti al Papa. Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo, condannata in Appello in Egitto per adulterio e oggi nascosta con la figlia di tre anni, si sfoga in un video che è stato fornito al Corriere della Sera dalla avvocatessa della donna, un video poi rimosso da TikTok. “Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c… di magia che avete fatto…”, ha urlato nelle immagini, non più disponibili ma visionate dai giornalisti.

Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda minaccia il Papa, Cristo, parla di presunti “portali dell’inferno”, dimostra un atteggiamento aggressivo e del tutto fuori controllo, che ovviamente hanno allarmato la legale di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti. “Si tratta di un video che mostra in modo lampante la pericolosità del soggetto e che rende ancora più urgente l’intervento delle istituzioni italiane”.

Nessy, poi, sulla sua pagina social, rivolge l’ennesimo appello per tornare in Italia, al sicuro, con la sua bambina. “Aiutatemi, ho paura, non usciamo di casa. Sappiamo che ora lui è per strada, gira sempre. Suo padre dovrebbe intervenire e farlo curare in una struttura adeguata. Alla fine è suo figlio”. Nelle immagini l’uomo parla in modo confusionale. “Adesso facciamo un bel test. Questo venerdì vediamo quella cosa che ho fatto al Papa, al sosia di Cristo dell’altra volta, vediamo la prossima volta chi becca, a chi tocca…”.