“Non toccare la guardia reale!”. Turista cacciata con un urlaccio mentre prova a farsi in selfie (video)

La turista s’è rovinata la vacanza per colpa della maledetta tentazione di un selfie con una guardia reale. Un video pubblicato sul canale @thekingsguardsofficial di TikTok la scena divertente: una guardia reale britannica lancia un urlaccio e spaventa una turista gridandole in faccia “Non toccare la Guardia Reale!”. La ragazza si era avvicinata alla guardia per farsi un selfie ma il soldato non ha gradito il gesto e ha urlato all’improvviso facendo sobbalzare la giovane. Il video rilanciato sui social ha già superato il milione di visualizzazioni in poche ore.

La guardia reale e il selfie: cos’è Buckingham Palace

Buckingham Palace, situato nella Città di Westminster a Londra, è la residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito, attualmente Carlo III. L’espressione “Buckingham Palace” o semplicemente “The Palace” è diventata comune per esprimere tutto ciò che riguarda gli ambienti della corte e della famiglia reale. Oltre ad essere la residenza ufficiale del re, è il luogo in cui si svolgono numerose cerimonie pubbliche (dai ricevimenti dei reali alle visite dei vari capi di Stato) ed è anche una notevole attrazione turistica (famoso in tutto il mondo è il cambio della guardia