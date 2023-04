Lampedusa, 32 migranti bloccati su un isolotto: salvataggio provvidenziale della Guardia Costiera (video)

La Guardia Costiera ha portato miracolosamente in salvo nella notte 32 migranti a Lampione, l’isolotto disabitato a ovest di Lampedusa, dove erano senza cibo e senza un tetto sotto il quale ripararsi, da oltre 24 ore. Con il rischio di finire in serio pericolo anche perché con il mare forza 6 era impossibile per le motovedette avvicinarsi alla costa.

I 32 migranti sono stati soccorsi da un elicottero Nemo della Guardia costiera, impossibile, infatti, per le motovedette avvicinarsi alla scogliera a causa delle avverse condizioni meteo. Le operazioni, particolarmente complesse per le raffiche di vento sino a 50 nodi, sono andate avanti per ore e si sono concluse intorno alle 17. Tutti i naufraghi, a eccezione dei tre trasferiti al Poliambulatorio per accertamenti, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove prima degli ultimi arrivati c’erano 437 ospiti. A causa del maltempo oggi non sono previsti trasferimenti.

I 32 migranti, 27 uomini, 4 donne e un bambino originari di Costa d’Avorio, Mali, Camerun e Guinea sono ora al sicuro a Lampedusa, con l’elicottero della Guardia Costiera che ha compiuto cinque viaggi per portarli via dallo scoglio abbandonato. L’imbarcazione utilizzata dai migranti per la traversata, un barchino di circa 7 metri, non è stata rinvenuta.

Tre dei migranti sono stati trasferiti al Poliambulatorio di Lampedusa. Si tratta di una donna in gravidanza, un bimbo e un giovane uomo. La futura mamma e il piccolo sono stati visitati e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sono in corso accertamenti, invece, sul terzo naufrago, che presenta uno stato di spossatezza pronunciato.

Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove c’erano già 431 persone. A causa del mare in tempesta, oggi non è stato possibile effettuare trasferimenti. Nessuno dei due traghetti che fanno la spola con Porto Empedocle è riuscito infatti a mollare l’ancora.