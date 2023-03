La Guardia Costiera replica alla sinistra dei veleni coi fatti: salva 211 migranti al largo di Lampedusa (video)

Mentre imperversano le polemiche, la Guardia costiera finita nel centro del mirino della sinistra, dal campo operativo dà la prima risposta concreta a speculazioni e interrogativi lanciati “ad arte” dopo la tragedia di Cutro. Recriminazioni al vetriolo trasformate in accuse nell’ambito di una continua speculazione agita contro tutto il sistema dei soccorsi in mare. La replica esaustiva, allora, è quella concretizzata dal salvataggio di 211 migranti, che gli uomini del Corpo delle capitanerie di porto hanno soccorso al largo di Lampedusa nella notte. I naufraghi sono stati tutti tratti in salvo mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. A rendere noto l’ultima operazione compiuta con successo è la stessa Guardia costiera, precisando che le motovedette SAR CP 324 e CP 303 sono intervenute in zona Sar (search and rescue) italiana. Per poi fare rotta verso il porto di Lampedusa. Approdo «dove i naufraghi sono giunti in sicurezza. Tra loro anche il presunto scafista, poi affidato alle forze di polizia».

Migranti, 221 persone salvate dalla Guardia Costiera al largo di Lampedusa

Dunque, sono 211 i migranti tratti in salvo stanotte. Quando le motovedette Sar Cp 324 e Cp 303 della Guardia Costiera sono intervenute per prestare soccorso ad un peschereccio, con numerosi migranti a bordo. Un’imbarcazione in pericolo, a circa 15 miglia a sud di Lampedusa. Le due motovedette, dopo aver raggiunto il peschereccio, hanno iniziato le operazioni di soccorso che sono risultate particolarmente complesse per le condizioni meteo marine avverse. Per il numero elevato di persone a bordo. E per le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava ad imbarcare acqua. Le due unità della Guardia costiera hanno successivamente fatto rotta verso il porto di Lampedusa dove, come anticipato, i migranti sono giunti in sicurezza. Tra questi, anche il presunto scafista, poi affidato alle Forze di Polizia.

Guardia costiera: soccorse 9000 persone da gennaio

Non solo. Dopo aver portato a termine e con successo anche quest’ultima operazione di salvataggio. Condotta in una situazione che per molti aspetti rimandava a quanto successo domenica scorsa al largo delle coste calabresi – in quel caso, però, non c’è stato nulla da fare, e il barcone che stava cercando di avvicinarsi all’Italia è naufragato – la Guardia costiera ha tenuto a sottolineare in una nota il suo impegno costante nei soccorsi in mare. Basti pensare che, dati e riscontri alla mano, dal primo gennaio ad oggi – fa sapere il Comando generale delle Capitanerie di Porto – sono stati circa 9000 i migranti tratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia costiera. E ben oltre 55.000 quelli raggiunti e salvati nelle operazioni coordinate dal Corpo nel 2022.