Cattivi maestri sempre di moda a sinistra. Susanna Ronconi, ex terrorista rossa, fa gli spot per la droga

In cattedra, a parlare di droghe da liberalizzare, ad attaccare il governo e il sottosegretario Alfredo Mantovano per le sue posizioni intransigenti sugli stupefacenti. Susanna Ronconi, ex terrorista rossa, Br e tra i leader di Prima Linea, va in giro a dare lezioni di antiproibizionismo, non si sa bene a che titolo. commando assassinò due persone, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. A sparare materialmente fu Pelli, l’unico “autorizzato” dalle BR, mentre Susanna Ronconi ebbe funzione di palo e raccolse i documenti sottratti dalla sede Msi. Fu il primo omicidio commesso dalle Brigate Rosse. Dopo altre imprese compiute sotto la bandiera di Prima Linea, Susanna Roncone fu arrestata nuovamente nel 1983 e condannata a 22 anni di reclusione, per poi ottenere sconti di pena grazie alla dissociazione. Qualche giorno fa, come denuncia Fratelli d’Italia, l’ex terrorista si è travestita da “cattiva maestra” in una sede pubblica, a Mestre.

Susanna Ronconi, dal terrorismo alle lezioni di anti-proibizionismo. La denuncia di FdI

“Susanna Ronconi, ex terrorista rossa, è stata chiamata a trattare il tema delle droghe all’Auditorium di Favaro Veneto nel Comune di Venezia. Ovviamente non ha perso tempo per ribadire la sua posizione a favore della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, ma non nasce da qui il mio sdegno. Susanna Ronconi, soprannominata ‘l’amazzone del terrore’, ha ucciso di suo pugno. È stata protagonista di una catena di omicidi perpetrati dalle brigate rosse, in alcuni casi premendo il grilletto di un’arma e cancellando la vita di inermi servitori dello Stato. Diceva, senza mostrare né pentimento né un minimo di pietà per le vittime, che per quanto riguarda gli omicidi politici, ‘la morte fosse mediata da una grande ideologia’, quella comunista. Ai suoi occhi, ‘i nemici non erano uomini’. Andavano ammazzati, perché era giusto. Agghiacciante nella sua crudeltà, Ronconi avrà anche scontato la sua pena (generosissima visto il numero e l’efferatezza degli omicidi) ma resta una persona che non dovrebbe tenere seminari. Purtroppo, la realtà è questa: le vittime di terrorismo non hanno avuto alcun tipo di risarcimento e sono costretti a piangere in silenzio i loro cari strappati alla vita dai terroristi, mentre i carnefici ce li ritroviamo invitati dalle istituzioni a tenere conferenze in giro per l’Italia. Invitarli a tenere lezioni è diventata ormai una prassi, ma è qualcosa di vergognoso, un’offesa senza pari soprattutto per i familiari di chi è stato ucciso dalla loro mano assassina”. Le accuse sono del vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon, che si chiede come sia possibile utilizzare come testimonial delle droghe una pregiudicata con la fedina penale così sporca.

