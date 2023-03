Tajani: “Subito un piano Marshall per l’Africa prima della colonizzazione cinese e russa”

C’è chi guarda l’Africa come un continente da spolpare e chi come un continente amico. Parola del ministro degli Esteri Antonio Tajani che nel corso del 19esimo Foro di dialogo Italia-Spagna torna sull’emergenza flussi dalla rotta africana.

Tajani: serve subito un piano Marshall per l’Africa

“Serve un piano Marshall per far crescere il continente africano. Per affrontare i problemi del clima, della guerra, della fame. Altrimenti ci ritroveremo di fronte a sempre maggiori ondate migratorie. L’Europa deve investire”, sottolinea il capo della diplomazia italiana. “Altrimenti il nostro posto lo prenderanno la Cina e la Russia. Che guardano l’Africa come un continente da colonizzare, mentre noi la guardiamo come un continente amico”.

Italia e Spagna insieme per contare di più in Europa

Tajani ha sottolineato la vicinanza con la Spagna per lingua, mentalità e cultura. “Insieme possiamo fare di più all’interno cella comunità europea e nell’area mediterranea. L’Europa non è un’entità astratta. Siamo anche noi”. Ma – aggiunge deve essere equilibrata. Deve essere anche un’Europa nord-sud, non solo trainata da Germania e Francia”. “Non esistono solo Francia e Germania”

Non solo, ma Bruxelles deve guardare anche all’America Latina. “Come in Africa, se non ci saremo noi, troveremo anche lì Cina, Russia e Stati Uniti. Laddove c’è voglia di Italia e Spagna. San Paolo è la città italiana più grande. Dobbiamo lavorare per rinforzare i nostri legami, esportando il nostro saper fare e le nostre qualità. Roma e Madrid possono essere sempre più gli ambasciatori dell’Europa in America Latina”.

A Napoli si parla l’italiano più simile allo spagnolo

“A Napoli si parla l’italiano più simile allo spagnolo”, ha detto ancora Tajani parlando dei legami storici con la Spagna. “Condividiamo l’interesse per la pace nel Mediterraneo. Siamo insieme nella missione Onu. Siamo soddisfatti di lavorare insieme e penso che dobbiamo essere più presenti nel Mediterraneo, guardando anche all’Egitto. Possiamo fare di più per la pace e possiamo parlare anche con gli arabi, grazie alla nostra flessibilità”.

La Spagna avrà l’onore di guidarci nei prossimi mesi

“La Spagna avrà l’onore e l’onere di guidarci nei prossimi mesi – ha detto ancora Tajani – affrontando sfide come quella dell’Ucraina. Dovremo essere tutti impegnati nella ricostruzione del Paese. Ma potremo lavorare insieme anche in America Latina”. Il ministro di Forza Italia pensa al raddoppio del Canale di Panama. “Dobbiamo lavorare insieme e fare molto di più per una politica industriale europea. E adottare politiche simili anche in Africa, non solo per ridurre i flussi migratori illegali, ma anche per aumentare l’immigrazione legale, per il settore dell’industria e dell’agricoltura”.